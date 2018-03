Ilustrační foto - Skupina 23 ruských diplomatů a jejich rodinných příslušníků vyhoštěných z Británie odletěla speciálním letadlem z londýnského letiště do Moskvy. Na snímku opouštějí ruskou ambasádu v Londýně.

Ilustrační foto - Skupina 23 ruských diplomatů a jejich rodinných příslušníků vyhoštěných z Británie odletěla speciálním letadlem z londýnského letiště do Moskvy. Na snímku opouštějí ruskou ambasádu v Londýně. ČTK/AP/Frank Augstein

Londýn/Praha - Dvacítka členských států EU, včetně České republiky, by mohla v reakci na otravu bývalého agenta ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala vypovědět ruské diplomaty už v pondělí. S odkazem na nejmenovaný diplomatický zdroj o tom napsal zpravodajský web CNN. O pondělku jako o možném datu vyhoštění ruských diplomatů píše i britský list The Times. V pondělí má být k několika týdenním konzultacím odvolán velvyslanec EU v Rusku. Premiér Andrej Babiš dnes na dotaz ČTK, zda může informaci o pondělním termínu vypovězení ruských diplomatů z ČR potvrdit, pouze v sms zprávě odpověděl: "Jak jsem již oznámil, budu to řešit v pondělí s ministrem zahraničních věcí (Martinem Stropnickým)."

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

Otrava Skripala a jeho dcery se tento týden stala jedním z témat dvoudenního summitu EU. Představitelé členských zemí zdůrazňovali jednotu evropského postoje, vyjádřili Spojenému království solidaritu a použití nervové látky jako zbraně označili za nepřijatelné. Na summitu se v pátek rovněž rozhodlo, že unijní velvyslanec v Rusku Markus Ederer bude na čtyři týdny povolán do Bruselu ke konzultacím s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou.

Babiš po skončení prvního dne summitu v noci na pátek prohlásil, že Česká republika zvažuje, že kvůli útoku nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury vyhostí několik ruských diplomatů. "Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem," řekl premiér s tím, že by se mělo jednat o jednotlivce. O plánu na vyhoštění kvůli kauze použití nervové látky v Británii Babiš informoval i prezidenta Miloše Zemana.

Česká republika, Německo, Francie, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Nizozemsko, Bulharsko, Irsko a několik dalších evropských států pravděpodobně v pondělí vyhostí ruské diplomaty, napsal dnes zpravodajský web CNN s odkazem na nejmenovaného vysoce postaveného neamerického diplomata.

Nejmenovaný zdroj z amerického ministerstva zahraničí v rozhovoru pro CNN uvedl, že Spojené státy při zvažování amerických kroků v této kauze čekaly na evropskou diplomatickou reakci . Americká Národní bezpečností rada v pátek Trumpovi v souvislostí s otravou Skripala doporučila vyhostit z USA zatím blíže neupřesněný počet ruských diplomatů. Podle listu The Times americký prezident o sankčním kroku Spojených států rozhodne příští týden.

Moskvě je přístup evropských států v kauze Skripal nepříjemný

Moskvě je nepříjemné, jak nepředvídatelně a agresivně se evropské státy vyjadřují k otravě někdejšího dvojího agenta Sergeja Skripala a jeho dcery. Podle agentury RIA Novosti to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Moskva obvinění z pokusu o vraždu odmítá a odpověděla recipročním krokem.

"Je pro nás velmi nepříjemné mít nepředvídatelné a agresivně naladěné partnery, ale to je realita, se kterou musíme žít," uvedl Peskov. Dodal přitom, že Moskva hodlá i nadále svůj postoj tlumočit evropským státům.

Podobná kritika zazněla již v pátek z úst ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, když obvinil britskou vládu, že své spojence v EU tlačí ke konfrontaci s Kremlem. Šéf ruské diplomacie reagoval na rozhodnutí summitu Evropské unie povolat ke konzultacím velvyslance EU z Moskvy, jakož i na vyjádření některých zemí, včetně Česka, že by po britském vzoru mohly vyhostit ruské diplomaty.

Nizozemský premiér Mark Rutte potvrdil, že lídři osmadvacítky se dohodli, že povolají z Moskvy na konzultace unijního velvyslance, což je v diplomatické praxi vnímáno jako forma protestu.

Český premiér Andrej Babiš oznámil, že Česko v souvislosti s otravou Skripala a jeho dcery zvažuje vyhoštění několika ruských diplomatů.