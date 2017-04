Manila - Země jihovýchodní Asie na regionálním summitu zaujaly k Číně mírnější postoj, než se předpokládalo. Vyplývá to ze závěrečného komuniké Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) z vrcholné schůzky v Manile. Peking čelí kritice za své aktivity v Jihočínském moři, kde buduje umělé ostrovy, komuniké se o tom ale tentokrát výslovně nezmiňuje. Podle zdrojů agentury Reuters je to zřejmě proto, že čínské ministerstvo zahraničí a čínští diplomaté naléhali na to, aby se ostrovy na pořad jednání vůbec nedostaly.

Proti čínským umělým ostrovům a budování zbrojních kapacit na nich protestují jak Spojené státy, tak země ležící v oblasti, které si stejně jako Čína dělají na části Jihočínského moře nárok.

V původní verzi oficiálního prohlášení summitu byly stejně jako loni zmínky o "územních požadavcích a militarizaci", které ale nakonec byly vypuštěny. Dokument zveřejnilo předsednictví až 12 hodin po skončení summitu.

Čína součástí desetičlenného sdružení není, ale jeho prohlášení bedlivě sleduje a je na ně velmi citlivá. Peking je často obviňován, že se znění závěrečných dokumentů ASEAN snaží ovlivnit ve svůj prospěch.

Dnešní prohlášení mimo jiné chválí "rostoucí spolupráci ASEAN a Číny". Z původního návrhu byly podle Reuters vynechány také zmínky o "napětí" a "eskalaci (čínských) aktivit". Dokument bez dalšího upřesnění hovoří jen o znepokojení některých lídrů "nedávným vývojem" v Jihočínském moři.

Čína považuje téměř celé Jihočínské moře za své a na útesech v tomto moři buduje umělé ostrovy, kde zřizuje letištní dráhy a další zařízení, jež mohou sloužit civilním, ale i vojenským účelům. Loni v červenci mezinárodní rozhodčí soud v Haagu odmítl rozsáhlé územní nároky, které má země v Jihočínském moři. Peking verdikt neuznal.

Summit ASEAN byl první významnou mezinárodní událostí, kterou hostil filipínský prezident Rodrigo Duterte. Politik, který se funkce ujal před deseti měsíci, usiluje o zlepšení vztahů s Čínou, na rozdíl od předchozí vlády, která stavěla především na dobrých vztazích s USA. Peking nedávno po diplomatické misi filipínského prezidenta zemi umožnil, aby se vrátila na neobydlený řetězec ostrůvků Scarborough Shoal, který obsadila Čína po krátkém konfliktu s filipínskými loděmi v roce 2012.

Na znamení přátelství mezi oběma zeměmi dnes Filipíny navštívily tři lodě čínského námořnictva.

Mluvčí filipínského prezidenta agentuře AP řekl, že Dutertemu telefonoval jeho americký protějšek Donald Trump. Zdůraznil údajně, že Washington bude dodržovat své závazky plynoucí ze smlouvy o spolupráci mezi oběma zeměmi. Spojené státy mají zájem na "vřelé a fungující spolupráci", uvedl Trump podle mluvčího.

Trumpova předchůdce Baracka Obamu poslal Duterte "k čertu", když Obama kritizoval Duterteho způsob boje proti drogám. Brutální boj už připravil o život tisíce lidí.