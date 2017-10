Praha - Prezident Miloš Zeman neměl k projevu na Parlamentním shromáždění Rady Evropy žádný mandát vlády a Zemanovy výroky jsou v příkrém rozporu se zahraniční politikou Česka. Oznámil to dnes na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zeman dnes označil ruskou anexi Krymu za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Ukrajině poradil, aby se dohodla s Moskvou na kompenzaci a odmítl funkčnost protiruských sankcí.

"Česko hájí respektování mezinárodního práva. Sankce EU proti Rusku jsou svázané s plněním dohod z Minsku, bez naplnění těchto dohod je nelze rušit," sdělil Sobotka.

Za zachování sankcí do doby, než budou splněny minské dohody, se dnes postavil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zemanovy výroky podle něj nejsou v souladu s tím, co Česko prosazuje na mezinárodních fórech. "K tomu, co se stalo s Krymem, ale i na Donbasu, nemůžeme zůstat lhostejní. Změny hranic států a porušování mezinárodních dohod je něco, k čemu nemůžeme mlčet," doplnil.

Video: Řešením anexe Krymu by podle Zemana mohly být kompenzace 10.10.2017, 20:30, autor: ČTK/Rada Evropy, zdroj: PSRE

Zemanův projev kritizovali i představitelé dalších vládních stran. "Dnes před 79 lety bylo dokončeno obsazování československého pohraničí Německem. Kompenzací Evropě však nebyl kýžený mír, ale tábory a plyn," uvedlo dnes na twitteru ministerstvo kultury, v jehož čele stojí lidovec Daniel Herman.

Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky (za ANO) překračuje Zeman své kompetence a jeho projevem by se měla zabývat vláda. "Po vystoupení Zemana v RE (Radě Evropy) bych očekával, že každá státotvorná politická strana i hnutí musejí vyzvat své voliče, nevolit v lednu Zemana," doplnil.

Výroky hlavy státu odsoudili také zástupci některých opozičních stran ve Sněmovně. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že Zeman svým vystoupením opět poškodil Česko v zahraničí. Místopředseda ODS Martin Kupka mluvil o dalším prezidentově faulu.

Podle vyjádření předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury pro ČTK se ale obyvatelé Krymu, který byl vždy ruský, rozhodli sami pro odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku. Nedá se tak podle něj mluvit o ruské anexi Krymu. "My jsme přeci také před sto lety neanektovali Československo, prostě jsme se tenkrát svobodně rozhodli žít ve svém státu," napsal Okamura.