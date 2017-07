Praha - Blížící se kampaň před druhou přímou volbou českého prezidenta zřejmě udá pravidla pro účast hlavy státu v soutěži s ostatními "řadovými" kandidáty. Podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého by proto prezident Miloš Zeman měl zvážit své cesty do krajů v době kampaně, nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun.

"Prezidenti u nás do krajů jezdí a dá se říci, že je to součást pojetí prezidentského úřadu u nás. Tuto tradici ale nyní konfrontuje přímá volba a kontrola nákladů kampaně, což dřív nebylo. Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě jako kandidátovi," řekl Outlý. Dodržení rovných pravidel v prezidentské kampani ale podle něj možná rozřeší až soudy.

Zeman navštěvuje regiony často, podle Outlého by měl náklady na setkání s občany zahrnout do limitu daného zákonem. "Jestliže během návštěvy v kraji uspořádá nějaké město nebo kraj setkání s občany tak, jak to vidíme, to znamená bude tam nějaké pódium, ozvučení, podle mého je to pro kandidáta nějaké plnění, které mu umožňuje představovat se potenciálním voličům, za které musejí ostatní kandidáti platit. Měl by to započítávat do limitu kampaně jako bezúplatné plnění," uvedl.

Nový úřad se nyní soustředí na kampaň před sněmovními volbami, bude ale dohlížet z hlediska peněz i na prezidentskou volbu. V případě, že nastaví volnější kritéria a nebude se cestami do krajů zabývat, nebude už podle Outlého v budoucnu snadné věc regulovat, protože bude existovat precedent. "Vhodnější by bylo zaujmout postoj, prezidenti ať jezdí po regionech, ale ta hodnota má být započtena do kampaně. Pokud s tím bude mít kandidát problém, může to rozporovat u soudu. Pak by to soud nějak vyložil, jak moc mají být šrouby utaženy. Důležité je, že by řešil jenom ošetření limitů kampaně," uvedl Outlý. Současně upozornil na druhý scénář, a to, že se některý z neúspěšných kandidátů bude domáhat neplatnosti voleb kvůli nedodržení rovných podmínek. I když nevidí jako reálné, že by tak soud rozhodl, myslí si, že správnější by byl restriktivnější přístup jeho úřadu.

"Vhodnější by bylo, aby úřad šel tím restriktivnějším výkladem, který případně bude korigovat soud, ale nebude se přitom jednat o rušení voleb, bude to mít menší závažnost. Tímto způsobem by se ty věci závazně vyložily. Je lepší dospět k případnému soudu ve sporu ohledně pravidel volební kampaně než ke sporu neúspěšného kandidáta o zneplatnění volby, což už je příliš silný kalibr," míní jeden z pěti členů úřadu.

Na vystupování prezidenta v televizi v době kampaně zřejmě úřad dohlížet nebude. Stejně jako v případě sněmovních voleb u bývalého herce, místopředsedy hnutí ANO a ministra obrany Martina Stropnického, který se objevuje v televizních seriálech, nechá posouzení na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Krajské samosprávy Zemanovy návštěvy stály od jeho zvolení v roce 2013 do začátku května téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností. Kraje proto chtějí pro budoucnost debatovat o spolufinancování cest prezidentskou kanceláří. Letos se stále častěji objevují v regionech hlasy, že kraje vlastně platí Zemanovi kampaň před prezidentskými volbami.