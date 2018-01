Brusel - Vítězství hlavy českého státu Miloše Zemana v prezidentských volbách by euroskeptickým lídrům v Evropě poskytlo oporu na dalších pět let. Na svém webu to napsala evropská mutace magazínu Politico. Web za největšího rivala současného prezidenta s ohledem na průzkumy veřejného mínění považuje Jiřího Drahoše, jehož největšímu minusem je nudnost.

"Tento 68letý kandidát vypadá profesorsky a v kondici, na svém webu i zveřejnil video, jak běhá, o tématech diskutuje střízlivě, vážně a bez stranických způsobů," uvedl Politico. "Naopak Zeman se jeví jako starší než na jeho skutečných 73 let, chodí s holí kvůli cukrovce a je nechvalně proslulý mnohaletým alkoholismem a štvavou rétorikou," dodal magazín.

Zatímco vítězství Zemana zajistí euroskeptickým předákům na dalších pět let oporu, Drahoš na Hradě by naopak působil jako protiváha nového populistického premiéra Andreje Babiše.

Za nevýhodu, ale i přínos, politologové v případě Drahoše považují jeho umírněný styl a chybějící šmrnc, napsal Politico. To se v roce 2013 vymstilo Janu Fischerovi, který byl sice favoritem volebních průzkumů, ale do druhého kola se neprobojoval. Magazín ale zároveň poznamenal, že když přijde řeč na Zemana, nezdráhá se jeho protikandidát žádných výpadů.

"Pokud je Zeman protiklad prezidenta Václava Havla, Drahoš je plným nositelem tradic tohoto někdejšího disidenta a dramatika (Havla) a také prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka," míní Politico.