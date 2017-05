Brno - Část jihomoravských krajských zastupitelů nepřivítala dnes dopoledne prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvě krajského úřadu v Brně. Chyběli koaliční zástupci TOP 09 s Žít Brno, opoziční Zelení a lidovci s výjimkou bývalého hejtmana Stanislava Juránka. Zastupitelé odůvodnili absenci tím, že nesouhlasí se Zemanovým chováním. Prezidenta poprvé na úřadě přivítal v roli hejtmana Bohumil Šimek (ANO). Zeman stráví na jižní Moravě tři dny.

TOP 09 s Žít Brno a později i lidovci a Zelení informovali už s předstihem o tom, že na setkání se Zemanem nepůjdou. Podle nich by měl spíš řešit vládní krizi a nedělat si kampaň před volbami, ale také nesouhlasí s jeho vystupováním. Uvedli například nerespektování ústavy, sprostá slova v médiích, kauzu Ferdinanda Peroutky nebo dětské porno v jeho počítači.

Za prezidentem přišli zastupitelé z ANO, ČSSD, ODS, Starostů pro Jižní Moravu, KSČM nebo SPD-SPO. Kromě toho se dnes Zeman setká i se zástupci hasičů a policie a podepíše se do krajské pamětní knihy. Odpoledne ho čeká cesta do Ivančic, kde se podívá do nemocnice, za vedením města a poté bude mít debatu s občany.

V úterý má prezident v plánu návštěvu společnosti Jihomoravská armaturka v Hodoníně a poté zamíří do Kozojídek, vesnice roku Jihomoravského kraje 2016. Bude tam debatovat s lidmi stejně jako posléze ve Veselí nad Moravou. Poslední den svého pobytu Zeman zahájí veletrhy IDET na brněnském výstavišti, navštíví společnost ABB a setká se v Kuřimi s představiteli i obyvateli města.

Zeman zavítal na jižní Moravu jako prezident počtvrté. Naposledy to bylo ještě za minulého vedení v roce 2016. Tehdy byl hejtmanem sociální demokrat Michal Hašek, kterého prezident nazýval svým přítelem.

Při Zemanově příjezdu na krajský úřad protestovalo několik lidí

Několik lidí dnes protestovalo proti prezidentu Miloši Zemanovi při jeho příjezdu k sídlu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Měli vlajky Severoatlantické aliance a Moravy, další se vybavili plakáty ironizujícími vztah Zemana k Číně. Prezident jim při vstupu do budovy zamával. V Brně je od neděle, dnes začíná oficiální program, odjíždí ve středu.

"Zeman škodí Moravě," skandoval před krajským úřadem předseda strany Moravané Ondřej Hýsek. Zeman podle něj patří k politikům, kteří prosazovali současné krajské uspořádání. Moravané kraje kritizují, volají po obnově zemské samosprávy.

Další protestující si vzal vlajku Severoatlantické aliance. Zeman podle něj zpochybňuje české bezpečnostní vazby, když se obrací k Rusku a Číně. "Zeman je notorik," zaznělo také z hloučku protestujících při prezidentově příjezdu.

Policie ulici před krajským úřadem uzavřela, lidé se tedy nemohli dostat příliš blízko k prezidentovi. Protestující stáli asi 20 metrů od vstupu do budovy, další hrstka zvědavců pozorovala jeho příjezd z protější strany ulice.

Zeman by pro zelené aktivisty vytvořil rezervaci bez energií

Zeman by pro zelené aktivisty vytvořil rezervaci bez elektřiny a kanalizace. Řekl to dnes jihomoravským zastupitelům při návštěvě krajského úřadu v Brně v reakci na dotaz zastupitele Lubomíra Španěla (SPD-SPO). Španěl se ptal, zda by prezident aktivistům blokujícím stavbu komunikací sebral řidičský průkaz. Zeman bude na návštěvě jižní Moravy tři dny.

Prezident návštěvu zahájil právě na krajském úřadu, kde se setkal se zastupiteli. Po projevu hejtmana Bohumila Šimka (ANO) a Zemana byl prostor pro dotazy zastupitelů. Po několika dotazech se přihlásil Španěl, jestli by Zeman aktivistům sebral řidičák.

Prezident uvedl, že sebrání řidičáků je mírnější varianta, ale navrhoval by krutější v podobě vytvoření rezervace pro tyto zelené aktivisty. "Rezervaci by tvořila divočina bez elektřiny, kanalizace a vodovodu. Kdyby si chtěli zatopit, museli by pokácet strom. A my bychom pořádali do této rezervace exkurze, abychom zjistili, jak se chovají lidé, kteří dokázali právě zde v Brně otravovat život všem ostatním normálním lidem," uvedl Zeman.

Podle něj se zelení aktivisté vyznačují i tím, že požadují výpalné. "Čili je to 'pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu'. Důkazem jsou Děti země v čele s panem Patrikem (předseda Miroslav Patrik). Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku 15 kilometrů proto trvala asi 20 let," řekl Zeman.