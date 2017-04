Čáslav (Kutnohorsko) - Zvažovaná milost pro vraha Jiřího Kajínka či kritika Evropské unie za brexit byly tématy dnešního setkání prezidenta Miloše Zemana s obyvateli Čáslavi na Kutnohorsku. Již ve středu v rámci návštěvy Středočeského kraje také Zeman prohlásil, že kardinál František Tomášek řekl, že církevní restituce skončily rokem 1991. Pražské arcibiskupství ale dnes oznámilo, že Zeman lže, a Tomášek, který zemřel v roce 1992, nikdy podobný výrok nepronesl.

Zeman v Čáslavi řekl, že o milosti pro Kajínka uvažuje. "Řekl jsem 'vážně uvažuji', ale to znamená hodně," podotkl v Čáslavi. Později v Benešově dodal, že to neznamená, že Kajínka propustí. "Já jsem neodpověděl, že ho propustím, já jsem odpověděl, že zvážím udělení milosti, protože nejsem zcela přesvědčen o jeho vině a kromě toho sedí už 20 let. A 20 let je velmi dlouhá doba," uvedl Zeman.

Kajínek byl odsouzen roku 1998 na doživotí za dvojnásobnou nájemnou vraždu a pokus o vraždu. Zeman sice po nástupu do funkce převedl pravomoc k řízení o milostech na ministra spravedlnosti, což ale podle mluvčí ministerstva Terezy Schejbalové nebrání tomu, aby prezident o milosti rozhodl sám. Zeman se již v roce 2013 vyjádřil v televizi Prima pro obnovu řízení v Kajínkově kauze a dva roky poté to zopakoval. Loni uvedl, že si vyžádal Kajínkův spis, ale tehdy ještě říkal, že milost Kajínkovi nedá.

Kajínek nikdy nepřiznal vinu a soudy viní z předpojatosti a vykonstruovaného procesu. V případu se objevily nesrovnalosti i nové svědecké výpovědi. Tři ministři spravedlnosti podali stížnost na chyby při vyšetřování Kajínkovy kauzy.

Prezident také v Čáslavi řekl, že "hloupá a neschopná politika vedení EU" může za odchod Británie z unie, takzvaný brexit. V souvislosti s tím zmínil, že EU by se měla soustředit na ochranu vnějších hranic unie proti islámským migrantům, kteří podle něj dál budou proudit do EU. Podle evropské pohraniční agentury Frontex ale loni migrantů přicházejících do Evropy po dvou hlavních námořních trasách meziročně ubylo o dvě třetiny na 364.000. V Česku loni ubylo žádostí o azyl a podle unijního statistického úřadu Eurostat patří Česko v EU k zemím, kde je žádostí o azyl nejméně.

Zeman se v Čáslavi vyjádřil i k dnešnímu ukončení devizových intervencí, kterými Česká národní banka kvůli obavám z deflace udržovala korunu k euru od roku 2013 na kurzu 27 Kč/EUR. Dlouhodobá deflace, tedy pokles cenové hladiny, může vést k růstu nezaměstnanosti a poklesu mezd. Průměrná mzda v Česku v posledních letech roste a nezaměstnanost klesá.

Prezident dnes zopakoval, že usiloval o zrušení intervencí. "Hrdý národ má mít silnou měnu, abychom se, když vyjedeme do zahraničí, nemuseli stydět za to, že naše znehodnocená měna nám znemožňuje užít pořádně zahraniční dovolenou," řekl Zeman.

Již ve středu prezident během návštěvy středních Čech prohlásil, že zesnulý kardinál Tomášek v minulosti řekl, že církevní restituce skončily rokem 1991 a církev už nic dalšího nebude požadovat. Zeman tím obhajoval, proč nešel na nedávný pohřeb kardinála Miloslava Vlka, který byl podle něj zásadním stoupencem restitucí. Pražské arcibiskupství ale dnes sdělilo, že Zeman lhal a Tomášek nikdy nic podobného o restitucích neřekl. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček hájil údajně lživý výrok prezidenta tím, že výrok v minulosti řada lidí zopakovala.

Zeman: Jsem arogantní a jsem na to hrdý, politika je kruté řemeslo

Na Zemana čekaly na náměstích v Čáslavi a Benešově stovky převážně příznivců. Odpůrců se na rozdíl od středečního mítinku v Úholičkách u Prahy dostavilo jen několik, žádný skupinový protest prezidentovu dnešní část návštěvy středních Čech neprovázel. V Benešově Zeman čelil mimo jiné dotazu, zda si uvědomuje nedostatky svého charakteru a snaží se je omezit. Tazatel mu mimo jiné vyčetl, že je arogantní a pomstychtivý.

"Ano, jsem arogantní a jsem na to, vážený pane, hrdý. Protože jenom úplná hnilička, která se plazí po zemi, může být nearogantní. Jste-li v politice, což je velmi kruté řemeslo, musíte být arogantní," prohlásil Zeman. Dodal, že jeho velký vzor, někdejší britský premiér Winston Churchill, byl nearogantnějším politikem na světě.

V Čáslavi jeden muž na náměstí držel transparent s nápisem "Pravda a láska zvítězí nad lží, nenávistí, kolaborací a pedofilií". V publiku se ale objevil například i transparent "Miloš je nejlepší". V Benešově v davu osaměle zavlály červené trenýrky.

Lidé se prezidenta ptali na jeho názor na Evropskou unii, devizové intervence, případ Jiřího Kajínka i na to, jaký měl prospěch ve škole. "Já měl bohužel samé jedničky. Moje maminka byla učitelka, a dokonce mě asi dva nebo tři roky měla ve třídě. A měla takovou velkou vařečku. A protože byla nemoderní a používala i fyzických trestů, občas vařečkou přes zadek jsem dostal, tak jsem se pilně učil a měl jsem samé jedničky. Vařečce jsem se potom vyhnul," odpověděl prezident.

K tématu fyzických trestů se Zeman vrátil i v Benešově, kde dostal před blížícími se Velikonocemi obrovskou pomlázku. "Tyto svátky umožňují beztrestně zmlátit ženu, pokud možno šetrně, ale zmlátit," konstatoval prezident.

Zeman je na prezidentské návštěvě středních Čech počtvrté. Ve středu navštívil krajský úřad v Praze a město Slaný na Kladensku. Dnes zavítal také do Kostelce nad Černými lesy u Prahy. V pátek cestu po regionu uzavře opět ve Slaném.