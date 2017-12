Praha - Zbabělá Evropská unie dělá vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským. Na dnešní konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) to řekl prezident Miloš Zeman. Český prezident, známý svými proizraelskými postoji, v minulých dnech přivítal vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunu americké ambasády do Jeruzaléma.

Zeman dnes vystoupil na konferenci SPD, která bude mimo jiné rozhodovat, zda podpoří některého z prezidentských kandidátů. Prezident poděkoval Okamurovi za jeho stanovisko o přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. "Jsem rád, že podobně jako já pan předseda projevil odvahu a odvaha, bohužel, není levná. Odvaha je zatraceně drahá," řekl Zeman. "Zbabělá Evropská unie dělá vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským, které zastávám já," řekl. Připomněl, že už před lety doporučoval přesunutí české ambasády do Jeruzaléma.

Své hodnocení EU zdůvodnil nedávné vystoupení "usvědčené palestinské teroristky" Leily Khaledové v Evropském parlamentu. Zeman řekl, že poučovala o tom, že boj proti palestinské autonomii je totožný s bojem proti židům v Osvětimi. "Větší drzost jsem už dlouho a dlouho neslyšel," řekl Zeman.