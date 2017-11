Jeseník - Prezident Miloš Zeman schválil zákrok policie v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, kde ve středu policisté při Zemanově mítinku zadrželi během protestu několika desítek lidí zvukaře pouštějícího skladbu Modlitba pro Martu. Muž strávil dvě a půl hodiny na policejní služebně a za přestupek mu hrozí pokuta až 15.000 korun. Zásah byl adekvátní a odpovídal shromažďovacímu zákonu, řekl na dotaz ČTK Zeman v Jeseníku na závěr návštěvy v Olomouckém kraji. Incident vyvolal velké emoce a a odsoudila jej řada politiků.

"Musím s lítostí konstatovat, že usuzujete podle zpráv rodiny Hradílkových, která si stěžuje na to, že byla perzekvována. Chtěl bych poděkovat policii za jejich zásah. Pokládám jej za naprosto adekvátní podle zákona shromažďovacího, neboť řádně povolené shromáždění nemá právo nikdo rušit," uvedl Zeman.

Incident se odehrál první den Zemanovy návštěvy. Organizátoři protestu tvrdili, že nechtěli prezidentovo setkání s občany narušit. Policisty prý o svém počínání dopředu informovali. Hudbu pustili na podkres protestu při vstupu politiků na pódium. Podle Zemana však nešlo o tichou hudbu. "Já mám píseň Modlitba pro Martu velmi rád. To nebyla Modlitba pro Martu, to byl řev, to byla kakofonie, která naprosto přerušila úvodní projev pana starosty Lipníku. Jestliže policie tento řev v souladu se zákonem shromažďovacím přerušila, tak jí zbývá za to poděkovat," uvedl Zeman.

Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných (SONS) považuje zásah policie v Lipníku za nepřiměřený, protiprávní a narušující ústavní pořádek. "Okolnost, že se tak stalo před očima představitelů veřejné moci, včetně prezidenta republiky, kterým Ústava ukládá povinnost práva občanů chránit a uvádět je v život, je varovná. Tendence ke zneužívání represivních složek k politickým cílům by znamenala přímé ohrožení ústavního pořádku," sdělilo dnes ČTK vedení SONS. Okolnosti zásahu by podle SONS měly prošetřit orgány činné v trestním řízení.

SONS míní, že "domnělé policejní podezření" ze spáchání přestupku skupinou Zemanových odpůrců je záminkou, která nemá oporu v zákoně a odporuje mezinárodním smlouvám. Zákon podle SONS nechápe veřejné shromáždění jako nerušenou politickou produkci, ale přepokládá výměnu názorů a vyjádření stanovisek. "Přehrání kultovní skladby Modlitba pro Martu před zahájením projevu prezidenta je legálním a dovoleným vyjádřením názoru," tvrdí SONS.

Incident se odehrál v Lipníku, kde od 1. listopadu drží bývalý disident a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek hladovku na protest proti opětovné Zemanově kandidatuře. Několik desítek lidí stálo při zahájení mítinku na náměstí s červenými kartami a z prvního patra domu na náměstí organizátoři protestu pouštěli Modlitbu pro Martu. Policisté do místnosti, odkud Jaroslav Hensl pouštěl píseň, vstoupili téměř na konci skladby. Zvukaře donutili hudbu vypnout a poté ho odvezli. Podle mluvčího krajské policie Libora Hejtmana tam vstoupili na základě zákona o policii.