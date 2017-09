Praha - Přáním, aby studenty bavilo jejich studium a později i práce, dnes zahájil nový školní rok prezident Miloš Zeman na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické v Praze. Poznamenal, že sám se přesvědčil, že když člověka něco nebaví, dělá to špatně.

Návštěvu školy Zeman zahájil debatou s jejím vedením, poté se sešel se studenty prvních ročníků. Řekl jim, že ho předchází pověst člověka, který bojuje za to, aby byl kladen důraz na technické školství na všech vzdělávacích úrovních.

S odkazem na informaci od ředitele školy, že šikovným absolventům školy byl v minulosti nabídnut nástupní plat až 70.000 korun, se zeptal, zda jde o příjem před nebo po zdanění. Na odpověď, že jde o hrubou mzdu, řekl, že to není zas tolik. Zároveň ale podotkl, že takový příjem by se rovnal platům poslanců. Na rozdíl od nich se ale podle něj řemeslníci umísťují na předních místech žebříčku prestiže profesí. Zeman podotkl, že poslanci jsou na žebříčku na předposledním místě před uklízečkami. Dodal, že jak ale sleduje poslední vývoj, uklízečky by se brzy před poslance mohly dostat.

Zeman studentům akademie řemesel řekl, že mají jistotu, že na trhu práce vždy seženou uplatnění. "Tuto jistotu mnohé jiné profese nemají. A za druhé toto místo bude dobře placené," poznamenal.

Zeman chtěl se studenty debatovat, žádnou otázku mu ale žádný z nich nepoložil. Od školy dostal dřevěnou ptačí budku.

V Praze je 269 základních škol a 410 školek, zřizovaných buď radnicemi nebo soukromými provozovateli. V posledních letech roste počet dětí zejména v okrajových částech Prahy a městské části řeší nedostatek míst. Je to dáno stavbou nových bytů a navazujícím růstem počtu obyvatel, z nichž velkou část tvoří mladé rodiny. Podle pražské radní pro školství Ireny Ropkové (ČSSD) vzniklo v metropoli od roku 2014 zhruba 1500 nových míst v mateřských školách a přes 4000 míst v základních školách. Metropole postupně rozšiřuje kapacitu stávajících zařízení a buduje nová, připravuje se například stavba základní školy na Zličíně za 120 milionů korun.