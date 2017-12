Lány (Kladensko) - Návrh programového prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO) považuje prezident Miloš Zeman za dobrý výchozí materiál pro diskuse o programových a personálních kompromisech mezi politickými stranami. Zeman to řekl v dnešním vánočním poselství. Strany by podle něj neměly vyčkávat, ale o povolebním uspořádání aktivně jednat. Druhý pokus o sestavení vlády by se podle Zemana mohl uskutečnit v únoru. Prezident míní, že by patrně menšinová vláda mohla najít dost poslanců, kteří ji budou tolerovat. Odmítl současně konání předčasných voleb.

Zeman se po volbách sešel v Lánech se zástupci všech stran zastoupených ve Sněmovně. "Zeptal jsem se na jejich představu o povolebním uspořádání. Víte, co mi řekli? 'S námi nechce nikdo jednat.'," konstatoval. Takový přístup označil za nesmysl. "Pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě. Jednání může začít z vaší iniciativy," uvedl.

Babišova vláda, kterou Zeman jmenoval před necelými dvěma týdny, nemá zatím před lednovým hlasováním o důvěře ve Sněmovně podporu. Možnost tolerovat kabinet připouštějí jen komunisté, kteří se ale rozhodnou až den před hlasováním na stranickém výkonném výboru. Především programem s prvky priorit ostatních subjektů chtěl Babiš podporu získat.

Zeman návrh programového prohlášení považuje za dobré východisko pro diskusi o personálních i programových kompromisech. Babiše jmenoval Zeman premiérem bez domluvené většiny ve Sněmovně, aby týdny či měsíce nevládl v demisi kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD), vysvětlil prezident. "To si snad proboha nikdo nepřeje," uvedl Zeman.

Míní, že Česko bude mít během několika měsíců vládu s důvěrou. "Nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů, aby se někdy v únoru uskutečnil druhý pokus, který už může být úspěšný," uvedl. Předejít by se v takovém případě mělo tomu, že vítěz voleb ostatní zašlape, ale i koalici všech proti vítězi, dodal.

Zeman vyloučil, že by připustil konání předčasných voleb. Považoval by je za výsměch občanům, kteří ve volbách rozdali karty a na rozdíl od politiků je nelze vyměnit. Česko v lednu čekají prezidentské volby, ve kterých bude Zeman obhajovat funkci. Funkční období mu končí v březnu.

K rozpuštění Sněmovny, které je předpokladem předčasných voleb, může podle ústavy přistoupit prezident mimo jiné v případě, kdy ani při třetím pokusu nedostane nová vláda důvěru. Sněmovna se od roku 2009 může rozpustit i sama, pokud pro usnesení hlasují alespoň tři pětiny všech poslanců. V takovém případě ústava nedává prezidentovi na výběr, ale uvádí, že prezident Sněmovnu rozpustí. Volby se konají do 60 dnů od rozpuštění komory.

Tradiční projev, který dnes vysílaly televize Nova, ČT1, TV Barrandov, servery Blesk.cz a Seznam.cz a Český rozhlas na stanicích Radiožurnál a Český rozhlas Plus, zakončil Zeman výzvou, ať lidé zdvihnou hlavu, jsou sebevědomí a spoléhají na vlastní rozum. "Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí," uvedl.