Praha - Poslanci budou dnes odpoledne opět hlasovat o sporných pravidlech pro národní parky, které jim s úpravami vrátil Senát. Znění horní komory přijde do Sněmovny podpořit prezident Miloš Zeman. Na programu je také mimo jiné druhé čtení návrhu nového památkového zákona, jenž podle ministerstva kultury umožní zefektivnit péči o památkový fond.

V novele o ochraně přírody chce Senát změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Kritici tvrdí, že úpravy by mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Odpůrci sněmovního znění se naopak obávají dopadů normy zejména na šumavské obce, hrozilo by podle nich v nejzazším případě i jejich vylidnění.

Poslanci budou hlasovat i o další novele stejného zákona, kterou senátoři zcela odmítli. Rozhodnou o tom, zda stát přestane platit státním organizacím mnohamilionová odškodnění za to, že je při hospodaření omezuje ochrana přírody. Senátoři vesměs označovali předlohu za problematickou a diskriminační, založila by podle nich nerovnost vlastnictví.

Horní komora vrátila dolní komoře rovněž novelu, podle níž budou muset prodejci klimatizací zajišťovat kupujícím jejich odbornou montáž. Senát chce v novele například zrušit povinnost pravidelného pořádání školení pro ty, kdo budou klimatizaci instalovat, pokud o to neprojeví zájem.