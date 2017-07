Praha - Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s názorem, že jsou jeho návštěvy krajů předvolební kampaní. Nevidí důvod, proč by se měl vzdát setkání s obyvateli. Řekl to v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál v reakci na mínění člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého. Zeman by měl podle něho zvážit své cesty do krajů v době kampaně, nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun.

Zeman zdůraznil, že pokud by začal jezdit do krajů nyní, mohla by to být kampaň, ovšem on regiony navštěvuje od začátku výkonu mandátu. Za kampaň své výjezdy nepokládá taky kvůli tomu, že nikoho nevyzývá k tomu, aby ho v prezidentské volbě příští rok volili. "Žádné takové inzerování nebylo, není a nebude," řekl prezident. Zopakoval, že žádnou kampaň nepovede.

Zeman také podotkl, že pojede například na Valné shromáždění OSN, do Ruska, bude mít projev v Radě Evropy ve Štrasburku a navštíví zemědělský veletrh Země živitelka v Českých Budějovicích. "Pan Outlý, kdyby byl důsledný, by musel všechny akce prezidenta republiky chápat jako mou volební kampaň. Což, jak uznáte, je nesmysl," dodal.

Za Outlého vyjádřením vidí skutečnost, že do čela úřadu jmenoval ze dvou kandidátů druhého, Vojtěcha Weise. "Takže mám právo se domnívat, že tato reakce je tak trochu uražená ješitnost," soudí Zeman.

Prezident navštěvuje regiony často, podle Outlého by měl náklady na setkání s občany zahrnout do limitu daného zákonem. Pokud by úřad nastavil volnější kritéria a záležitostí se nezabýval, nebylo by snadné podle Outlého ji v budoucnu regulovat, protože bude existovat precedens.

Krajské samosprávy stály Zemanovy návštěvy od jeho zvolení v roce 2013 do začátku letošního května téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností.