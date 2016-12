Praha - Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o střetu zájmů, takzvaný "lex Babiš". Na twitteru o tom dnes informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle novely by firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Zeman uvedl, že předpis je v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv. Ministři by neměli podnikat a vlastnit média, řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Proto chce Zemanovo veto přehlasovat. V tom případě je Zeman připraven obrátit se na Ústavní soud.

Novela o střetu zájmů se vrací poslancům, kteří o ní budou opětovně rozhodovat. Vzhledem k předchozím hlasováním je pravděpodobné, že Sněmovna veto zvrátí. Zeman veto v dopisu předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi zdůvodnil mimo jiné tím, že novela obsahuje i poslanecké pozměňovací návrhy. "Jejich odůvodnění je založeno na ničím nepodložených domněnkách, postrádá jakékoliv konkrétní argumenty," uvedl prezident.

Sněmovna by měla předlohu opětovně posuzovat v lednu. V září ji přijala hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Předsedové vládní KDU-ČSL a opoziční ODS Pavel Bělobrádek a Petr Fiala se už dřív shodli na tom, že dolní komora by případné veto přehlasovala.

Norma pojednává i o některých médiích. Budoucím členům vlády zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Pod Babišovu skupinu Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér má i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Pasáže novely ostře kritizuje Babišovo hnutí ANO, podle jeho zástupců jsou protiústavní a v rozporu s evropskými pravidly o společné zemědělské politice. ANO uvažuje o tom, že se obrátí na Ústavní soud. Podle Zemana z rozpravy ve Sněmovně jasně vyplývá, že vybraná ustanovení jsou namířena na politického konkurenta s cílem ho oslabit. "K tomu ovšem zákon v demokratické společnosti sloužit nemůže," napsal Hamáčkovi.

K veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám by podle předlohy neměly přístup společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš vlastní skupinu Agrofert stoprocentně. Omezení by se ale mohlo vztahovat i na fond Hartenberg, který investuje Babišovy peníze do zdravotnictví. Zeman úpravě také vyčítá, že není vhodná. "Schopnost dosáhnout zamýšleného cíle je v podstatě nulová," uvedl.

Úprava ohledně médií předpokládá, že člen vlády by musel nejpozději do dvou měsíců od nástupu do kabinetu ukončit provozování televize a rozhlasu nebo vydávání periodického tisku, případně společnost opustit. Pokud by z firmy neodešel, ztratil by v ní hlasovací práva. Restrikce by se týkala například i budoucích poslanců, senátorů, některých krajských a obecních politiků i dalších veřejných funkcionářů.

Účinnost ustanovení zvaných "lex Babiš" je vázána na termín vydání zákona ve sbírce. Pokud by poslanci Zemanovo veto přehlasovali, předloha by vstoupila v účinnost patrně na přelomu ledna a února. Zákaz vlastnictví některých médií by ale dopadl až na nově jmenované členy kabinetu.

Prezident Miloš Zeman je připraven obrátit se na Ústavní soud, pokud Poslanecká sněmovna přehlasuje jeho veto novely zákona o střetu zájmů. V tiskovém prohlášení to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Novela, přezdívaná "lex Babiš" zasahuje podle Zemana do svobody a základních práv jednotlivce. Opětovně o ní budou rozhodovat poslanci, zástupci většiny stran už vyjádřili vůli veto přehlasovat. "V případě, že Sněmovna přehlasuje veto, je prezident připraven obrátit se na Ústavní soud, aby definitivně rozhodl o případném nesouladu novely s ústavou," uvedl Ovčáček.

Prezident podle Ovčáčka vycházel při rozhodování o vetu z odborných posudků, které upozorňovaly "na nesoulad normy s Listinou základních práv a svobod". Babišovy firmy by v případě platnosti novely přišly například o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky.

Na Ústavní soud se Zeman obrátil i u novely služebního zákona, kterou Sněmovna schválila přes jeho veto. Vyčítal jí nestandardní proceduru i neurčitá a nejasná ustanovení. Ústavní soud však jeho návrh na zrušení zákona zamítl a vyhověl mu u jediné ze 20 napadených pasáží, která se týkala práva vedení některých státních orgánů.

Ministři podle Sobotky nemají podnikat, veto chce přehlasovat

Ministři by neměli podnikat a vlastnit média, uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Proto je rozhodnut přehlasovat ve Sněmovně veto zákona o střetu zájmů, o němž dnes rozhodl premiér Miloš Zeman. Zákon by postihl mimo jiné podnikání vicepremiéra Andreje Babiše (ANO).

"Veřejný zájem je nutno chránit. Ministři by neměli podnikat, ucházet se o veřejné zakázky a vlastnit média. Veto prezidenta proto přehlasujeme," napsal Sobotka na twitteru. Z hlediska dodržení spravedlivých podmínek a z pohledu ochrany veřejného zájmu je podle něj důležité, aby existoval zákon, který podnikání členů vlády omezí.

Novinářům po jednání vlády Sobotka řekl, že lidé ve vysokých veřejných funkcích musí určitá omezení strpět. "Ministr z pohledu svého ministerstva, ale i z toho, že je členem vlády, se velmi často podílí na rozhodnutích, která ovlivňují podnikatelské prostředí. Velmi často má přístup k informacím, které nikdo jiný nemá," vysvětlil.

V září Sněmovna zákon přijala hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Pro přehlasování veta je třeba 101 hlasů.

Sobotka zákon podporuje dlouhodobě a už schválení jeho původní verze v září přivítal a uvedl, že si oligarchové musí vybrat mezi členstvím ve vládě a dotacemi, zakázkami a vlastnictvím médií. V listopadu pak řekl, že schválení zákona považuje za důležité a že s ním nikdo v ČSSD nemá problém.

Novela zákona o střetu zájmů počítá s tím, že firmy vicepremiéra a ministra financí Babiše se nebudou moci ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Nemohl by také stejně jako jiní členové vlády provozovat média.

Zeman dnes ve zdůvodnění veta uvedl, že předpis je v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv.

Babiš: Vítám, že Zeman vetoval snahu stran dostat mě z politiky

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vítá dnešní rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vetovat novelu zákona o střetu zájmů. Předpis přezdívaný "lex Babiš" omezuje podnikání ministrů a míří právě na vlastníka Agrofertu či mediálního domu Mafra Babiše. Ministr dnes ČTK sdělil, že zákonem se ho všechny ostatní strany snaží dostat z politiky. Podobně jako Zeman pokládá Babiš novelu za protiústavní.

Kvůli novele by firmy ministra Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Po vetu zákon znovu projednají poslanci. "Ten zákon není koncipovaný obecně, ale je napsaný proti jedinému člověku, který začal ohrožovat kšefty tradičních politických stran, tedy proti mé osobě," uvedl Babiš.

Zeman předpisu vyčetl, že odporuje ústavnímu pořádku či mezinárodním smlouvám. Zasahuje podle něj do svobody a základních práv jednotlivce. Podobný názor má i Babiš. "Zákon v takové podobě, v jaké byl přijat, vnímám za protiústavní. Odepírá mi právo vlastnit, mění pravidla uprostřed hry a diskriminuje mě," uvedl.

Zákon navíc podle Babiše není psán obecně, ale míří pouze na něj. "Přiznal to i šéf opoziční ODS (Petr Fiala) a řekl nahlas jen to, co všichni vědí. Že to je zákon, kterým mě všechny ostatní strany chtějí dostat s politiky. Právě u něj se spojila opozice s našimi koaličními partnery a ukázali, že umí zneužít Parlament k politickému boji proti jedinému člověku," uvedl Babiš.

Novinářům Babiš během dnešního jednání vlády řekl, že počítá s tím, že ostatní strany ve Sněmovně veto přehlasují. V reakci na Zemanův krok o tom hovořil mimo jiné už i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). S právníky se proto Babiš už na platnost předpisu připravuje. "Debaty probíhají, určitě se zachovám podle zákona," uvedl.

Za nesmysl považuje Babiš tvrzení, že veto dokazuje jeho sbližování s prezidentem. "Pan prezident má svou hlavu, své poradce a právníky," řekl Babiš. Každý dobrý ústavní právník musí podle něj potvrdit, že zákon je protiústavní. Chce proto udělat maximum pro to, abych se domohl svých práv. "Ve finále mi musí soudy dát za pravdu a Ústavní soud se na to podívá objektivně a ten zákon zruší," míní Babiš.

Kde se nectí pravidla, je třeba zákon, hájí "lex Babiš" Fiala

Zemanovo rozhodnutí dokládá sbližování prezidenta s Babišem. Uvedl to dnes šéf opoziční ODS Petr Fiala, který míní, že tam, kde se přestanou ctít pravidla, je zákon potřeba.

"Dosud nikdy nedocházelo k takovému zneužívání výkonné moci k podpoře vlastního podnikání, jako se to děje nyní," uvedl Fiala v reakci na dnešní rozhodnutí prezidenta. Fiala přiznal, že jedním z důvodů přijetí novely je "Babišovo jednání", zákon je podle něj i tak univerzální.

"Není pro jednu osobu, ale platí pro všechny v podobném postavení. Zákon je potřeba tam, kde se přestanou ctít pravidla. Dříve se bylo nutno rozhodnout, zda budu podnikat, nebo se podílet na řízení státu. Dnes to respektováno není, společnost si proto svou ochranu před zneužíváním moci musí vynutit zákonem," uvedl Fiala.

"A co na to Agrofert: Díky za každé nové ráno s dotacemi :-)," reagoval na twitteru na veto předseda sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Kalousek: Přehlasování veta je v zájmu demokracie

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek doufá, že Sněmovna přehlasuje Zemanovo veto. Podle Kalouska je přijetí zákona v zájmu volné soutěže politických stran a v zájmu liberální demokracie.

Samotné Zemanovo rozhodnutí vetovat zákon, kterému se přezdívá "lex Babiš", podle Kalouska není překvapivé. "Politické spojenectví pana prezidenta s panem předsedou Babišem je již delší dobu zcela zřejmé," řekl ČTK.

"Já jsme přesvědčen, že Poslanecká sněmovna setrvá na svém názoru, protože je to v zájmu volné soutěže politických stran, tedy je to v zájmu liberální demokracie. Argumenty pana prezidenta jdou zcela proti tomu veřejnému zájmu," řekl. Podle Zemana je předpis v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv.

"Já bych si také přál, aby ten zákon neexistoval, protože veřejné mínění by nikdy nedovolilo takový konflikt zájmů, takovou kumulaci moci. Pokud jsme se dostali do situace, kdy to veřejné mínění akceptuje díky tomu, že mediální trh není zcela svobodný, tak prostě zákon je minimum morálky a aspoň zákon má říkat, že něco takového není slušné," uvedl Kalousek.

Chvojka věří, že Sněmovna veto přehlasuje

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) očekává, že poslanci u novely zákona o střetu zájmů veto přehlasují. Autor některých pasáží zákona přezdívaného "lex Babiš" dnes novinářům řekl, že nechápe prezidentův jako účelový a motivovaný jeho spojenectvím s Babišem, ale za vyjádření názoru hlavy státu.

Chvojka do předpisu prosadil ustanovení, podle kterých členové kabinetu nebudou smět provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Mimo jiné právě poslanecké změny Zeman novele vyčetl. Jejich odůvodnění je podle něj založeno na nepodložených domněnkách a postrádá konkrétní argumenty.

Novela je v rozporu s ústavním pořádkem či mezinárodními smlouvami, míní Zeman. Chvojka si to nemyslí. "Prezident využil svého práva, na tom zákonu se mu něco nelíbí. Má názor, že je na něm něco v rozporu s ústavním pořádkem, já ten názor nemám. Nicméně prezident využil svého práva a já mu to nemůžu vyčítat," řekl Chvojka novinářům během dnešního jednání vlády.

Ministr očekává, že předpis poslanci znovu podpoří v dostatečném počtu. "My jsme celou dobu říkali, že je potřeba oddělit koncentraci politické, ekonomické a mediální moci. Očekávám, že veto přehlasujeme, že zákon dostane i v posledním hlasování minimálně stejný počet hlasů, jako měl v předchozích dvou hlasováních," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že Zemanovo rozhodnutí považuje za další důkaz o jeho sbližování s Babišem. Chvojka míní, že spíš vychází z názoru hlavy státu. "Stále se snažím to nevidět osobně, že vzniká nějaký dvojblok. Věřím, že veto je motivováno spíš tím, že si prezident něco myslí, než že by to byla účelová věc. Věřím, že za tím není dohoda s Andrejem Babišem," řekl.

Bělobrádek: Zeman má na veto právo, Sněmovna ho asi přehlasuje

Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka má Zeman právo vetovat zákon o střetu zájmů. Bělobrádek ale předpokládá, že Sněmovna dnešní prezidentské veto přehlasuje.

"Je to jeho ústavní právo," napsal Bělobrádek ČTK v tiskové zprávě v reakci na Zemanovo veto. Zopakoval ale zároveň svůj dřívější předpoklad, že poslanci prezidenta přehlasují.

Trestní postihy za podporu terorismu budou přísnější

Postihy za podporu terorismu se zpřísní. Například za veřejné schvalování spáchaného teroristického útoku budou hrozit tři roky až 12 let vězení. Samostatnými trestnými činy se stanou financování terorismu a také jeho propagace. Změny přinese novela trestního zákoníku, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman, informoval Hrad.

České právo nyní postihuje financování terorismu především prostřednictvím trestného činu teroristický útok. Novela obsahuje samostatnou skutkovou podstatu, podle níž se trestného činu dopustí ten, kdo "sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena anebo spáchání teroristického trestného činu", případně za tímto účelem shromažďuje peníze nebo jiné věci. Za financování terorismu lze uložit až 12 let odnětí svobody a zároveň propadnutí majetku.

Mezi dalšími novými trestnými činy je vedle podpory a propagace terorismu také vyhrožování teroristickým trestným činem a účast na teroristické skupině. Novela rovněž přísněji postihuje loupeže, krádeže, zpronevěry, podvody či vydírání spáchané s úmyslem umožnit nebo usnadnit teroristický trestný čin nebo financování terorismu.

Novela vychází z požadavků mezinárodních organizací. Nabude účinnosti počátkem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve sbírce, tedy pravděpodobně od února.

Trvalé bydliště na radnici bude vyznačeno v občanském průkazu

Lidé, kteří mají trvalé bydliště na radnicích, budou mít od příštího roku tento údaj vyznačován v občanských průkazech. Změnu přinese novela o evidenci obyvatel, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Předloha také ponechá trvalé bydliště mezi povinnými informacemi v průkazu. Podle nynější úpravy si obyvatelé mohli od ledna příštího roku vybrat, zda bydliště v průkazu chtějí mít, nebo ne.

Změny mají pomoci identifikovat lidi, kteří se skrývají před dluhy nebo s nimi pronajímatel nechce uzavřít nájemní smlouvu. Údaj by měl být také zanesen v informačním systému evidence obyvatel, v základním registru obyvatel a v informačních systémech cizinců.

"Ponechání zápisu údaje o trvalém pobytu do občanského průkazu a uvedení označení adresy úřadu na občanském průkazu je navrhováno zejména z důvodu identifikace občana v soukromoprávních vztazích," uvedlo ministerstvo vnitra.

Loni bylo na úřadech přihlášeno 381.000 občanů. Vnitro upozorňuje, že v Česku je kolem 70.000 bezdomovců. Bydliště na radnicích má podle dřívějších informací také kolem 2000 dětí. Jejich rodiče to dělají například kvůli tomu, aby získali místo ve školce nebo škole.

Naposledy začal platit nový zákon týkající se evidence obyvatel v letošním roce. Dostalo se do něj ustanovení, díky němuž se může použít fikce doručení. Znamená to, že je nějaké psaní považované za doručené, přestože si jej, například i na adrese obecního úřadu, nikdo nevyzvedl.