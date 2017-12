Praha - Český prezident Miloš Zeman ocenil plán prezidenta USA Donalda Trumpa přesunout americké velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Stejný krok by měly provést i Evropská unie a Česko, řekl dnes v TV Barrandov. Trump ve středu oznámil, že USA uznají Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tuzemské ministerstvo zahraničí pak uvedlo, že Česko může o přesunu své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma uvažovat až po jednání s klíčovými partnery.

Trump pověřil ministerstvo zahraničí USA, aby vypracovalo plán přemístění ambasády. Navzdory mezinárodní kritice také oznámil, že nastal čas, aby USA uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele. "Já mám z toho velkou radost, protože když jsem byl asi před čtyřmi roky na návštěvě v Izraeli, tak jsem říkal, že bych velmi uvítal, kdyby se česká ambasáda přesunula do Jeruzaléma," řekl dnes Zeman.

Český prezident také prohlásil, že velvyslanectví do Jeruzaléma by měla přesunout i EU. Přesun své ambasády do Jeruzaléma nevyloučilo třeba Rusko. Kritiku naopak vyvolal Trumpův krok hlavně v arabských zemích, ale také u představitelů Německa, Francie, Británie a Evropské unie. Jeruzalém, historické centrum Palestiny, považuje Izrael za svou metropoli. Palestinci žádají pro svůj budoucí stát za hlavní město východní Jeruzalém, který ale v roce 1967 obsadil Izrael. Dlouhotrvající spory o město jsou častou rozbuškou ve vzájemných vztazích.

Česká republika považuje podle tuzemského ministerstva zahraničí Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i Státu Palestina. "O přesunu zastupitelského úřadu ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma můžeme uvažovat až na základě výsledků jednání s klíčovými partnery v regionu a ve světě," uvedlo ve středu. V září šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že koordinace je nutná mimo jiné i se samotným Izraelem a Česko zatím přesun ambasády do Jeruzaléma nechystá.

Českou politickou scénu Trumpovo rozhodnutí rozdělilo. Zástupci ODS a hnutí Svoboda přímá demokracie (SPD), které dnes ČTK oslovila, hodnotili krok kladně. Podle předsedy SPD Tomia Okamury či poslankyně ODS Jany Černochové by Česko mělo Spojené státy následovat. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek v reakci ČTK napsal, že situace v regionu se tím zkomplikuje. Předseda KSČM Vojtěch Filip důrazně Trumpa kritizoval.