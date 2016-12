Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství ocenil stav české ekonomiky. Promítá se podle něj i do životní úrovně prostřednictvím růstu průměrné mzdy, valorizace důchodů a nízké nezaměstnanosti. Hlavě státu vadí nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky, které podle Zemana podporují lidí odmítající nabízenou práci. Stejné problémy vytkl ve Sněmovně Zeman rozpočtu na rok 2017 při svém nedávném projevu před jeho schvalováním poslanci.

Zeman v projevu řekl, že ekonomika "dobře šlape" navzdory tomu, že se hospodářský růst mírně zpomalil. "Jsem velice rád, že v tomto roce vzrostla průměrná mzda o více než 1000 korun měsíčně, to se samozřejmě promítne i do valorizace starobních důchodů," řekl. Růst penzí byl podle něj naposledy ubohý, Zeman naopak ocenil očekávaný růst o zhruba 300 korun v příštím roce.

Dobrou zprávou je podle prezidenta i očekávaný vyrovnaný až přebytkový rozpočet za letošní rok. Vláda za bilanci rozpočtu vděčí růstu ekonomiky, ale také tomu, že se daří lépe vybírat daně a bránit daňovým podvodům, míní Zeman. "To všechno jsou dobré ekonomické zprávy," uvedl.

Zemanovi naopak vadí nízký objem veřejných investic. "Je o polovinu nižší, než byl v minulém roce, přitom právě investice zakládají naši budoucnost," uvedl. Podle Zemana se nedaří stavět dálnice a další dopravní stavby, takže stavebnictví klesá, i když by mělo být ukazatelem růstu.

Podobně jako na začátku prosince v projevu při schvalování státního rozpočtu na rok 2017 ve Sněmovně kritizoval dnes Zeman dotace na solární elektrárny. "I když tuto chybu způsobily v roce 2005 minulé vlády a parlamenty, to neznamená, že bychom proti tomu neměli bojovat," řekl. Zopakoval i svou kritiku vybraných sociálních dávek. Neměli by je dostávat nezaměstnaní, kteří odmítají nabízenou práci.

Prezident také vyzdvihl jarní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku jako významnou událost v oblasti ekonomické diplomacie. "Čína je největším zahraničním investorem v Německu, bylo by hloupé, abychom my nevyužívali obdobných příležitostí," řekl.

Prezident má podle Zemana uklidňovat, ne stát na jedné straně

Prezident má uklidňovat, a ne stát na jedné straně koaličního sporu, vysvětlil ve vánočním poselství Zeman, proč při letošních hádkách ČSSD a ANO o reorganizaci policie nepodpořil žádnou ze stran. Politiku podle Zemana letos také určovaly krajské volby. Hlava státu poděkovala všem dosavadním krajským zastupitelům a popřála štěstí jejich nástupcům. Zeman kritizoval předvolební průzkumy.

Změny v policii, které zahrnovaly mimo jiné sloučení protikorupčního útvaru a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), potvrdil v polovině června přes výhrady ANO či státních zástupců ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). ANO kvůli narychlo schvalovaným změnám hrozilo vypovězením koaliční smlouvy.

Zeman dnes řekl, že mu občas někdo vyčítá, že ve sporu se nepostavil na žádnou stranu. "Ale prezident má směřovat, uklidňovat. A když stojí pouze na jedné straně, tak to nemůže dělat. Přitom chyby u reorganizace byly na obou stranách," řekl. Předcházet změnám mělo podle Zemana projednání se státními zástupci, na druhé straně se podle něj přeceňuje úspěšnost ÚOOZ pod vedením Roberta Šlachty, který kvůli reorganizaci útvar opustil.

Prezident se vrátil i ke krajským volbám, které označil za významnou politickou událost letošního roku. "Chtěl bych pogratulovat těm, kdo ve volbách zvítězili, mimochodem v rozporu s průzkumy veřejného mínění, což opět dokazuje, že tyto průzkumy stojí za starou belu," uvedl. Krajským zastupitelům popřál, aby se jim dařilo alespoň jako jejich předchůdcům. Těm poděkoval.

Zeman odmítl dobrovolné přijímání migrantů do Česka

Zeman dále odmítl dobrovolné přijímání migrantů na území České republiky. Vytvářelo by to podhoubí pro teroristické útoky, o jejichž souvislosti s migrační vlnou podle Zemana již dnes téměř nikdo nepochybuje. Prezident také kritizoval současné vedení Evropské unie, které považuje za neschopné a byrokratické.

Zeman označil mezinárodní terorismus v souvislosti s útoky v Německu, Belgii a Francii za podstatný rys uplynulého roku. "Dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky," řekl v projevu proneseném v Lánech. Migrantům by se podle Zemana mělo pomáhat na jejich území, případně podporovat Itálii nebo Řecko, kudy uprchlíci do Evropy přicházejí.

Přijímání muslimů, kteří jsou podle Zemana v Česku "těžko slučitelní", by mohlo vytvářet podhoubí pro případné útoky. "Právě proto jsem odpůrcem názoru, že by bylo vhodné v příštích dvou letech na naše území umístit zhruba 6200 migrantů na bázi takzvané dobrovolnosti a že by bylo vhodné na tyto účely vynaložit přibližně 600 milionů korun," uvedl.

Zeman se v části svého projevu, kde se věnoval zahraniční politice, vrátil i k rozhodnutí Britů odejít z Evropské unie. Z tzv. brexitu je smutný, protože podle něj oslabuje Velkou Británii i unii. "Ale nechci svádět vinu na občany Británie," uvedl.

Vina podle něj leží na současném vedení Evropské unie. "Které je naprosto neschopné, byrokratické a způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí. A není dokonce schopno ani splnit tak zásadní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie," uvedl Zeman.

Ocenil naopak zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států, mohlo by totiž podle něj zlepšit české vztahy s USA. V souvislosti s americkou prezidentskou volbou zkritizoval některá média, která podle Zemana připomínala volební štáb Trumpovy demokratické soupeřky Hillary Clintonové.

Zeman odmítl cenzuru internetu, varoval před novodobým Koniášem

Zeman také odmítl pokusy cenzurovat internet. Zřejmě v souvislosti s chystaným vznikem centra určeného i pro boj s dezinformacemi v kyberprostoru Zeman uvedl, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo novodobým Koniášem. Česko podle Zemana nepotřebuje cenzuru a ideovou policii. Cenzurují ti, kdo nemají dost argumentů, uvedl prezident.

Vnitro připravuje centrum, které se bude zabývat bojem proti terorismu, hybridním hrozbám i propagandě, k 1. lednu. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) půjde o malý útvar asi 20 lidí. Za úkol bude mít řešit třeba otázku "odolnosti" úředníků a úřadů proti dezinformacím. Má také připravit model, jakým způsobem by měla veřejnost získávat pravdivé informace čelící propagandě.

"Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie," řekl Zeman. Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, pouze dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá, míní prezident.

Zeman proto řekl, že by si nepřál, aby se vnitro stalo "novodobým Koniášem". Kritizoval i vznik seznamu dezinformačních internetových stránek v režii think-tanku Evropské hodnoty. Ten v polovině prosince oznámil, že od dezinformačních webů z jeho seznamu stáhla svou reklamu například Česká spořitelna. "Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii," řekl Zeman.