Moskva - Víc než stovku historických předmětů včetně relikviářů ze 14. století nebo o dvě stovky let staršího bronzového svícnu si budou moci Moskvané prohlédnout na výstavě Poklady Pražského hradu. Reprezentativní expozici dnes dopoledne otevřel český prezident Miloš Zeman ve Státním historickém muzeu na Rudém náměstí.

Výstava, jejíhož otevření se zúčastnila ruská vicepremiérka Olga Goloděcová, dokumentuje tisíciletý vývoj a stavební i slohové proměny Pražského hradu. Zvlášť hodnotnými exponáty jsou podle odborníků relikviář sv. Kateřiny podle návrhu Petra Parléře nebo šperkovnice ze 17. století. Tyto předměty pocházejí ze Svatovítského pokladu, který spravuje Metropolitní kapitula u sv. Víta. Soubor exponátů ze sbírek Správy Pražského hradu zase odkazuje na atmosféru sídla českých panovníků a je uspořádán tak, aby vytvořil pomyslnou pozvánku k návštěvě hradního areálu.

Výstavu z Prahy do Moskvy přivezl Zemanův prezidentský speciál jako odpověď na přehlídku exponátů z dynastie carského rodu Romanovců, kterou Pražané měli možnost zhlédnout před šesti lety. Náklady na uspořádání výstavy hradí společně Správa Pražského hradu a moskevské muzeum. Předmětem zvláštního zájmu Rusů bude nepochybně soubor textilií spojených se svatou Ludmilou a její relikviářová busta z první čtvrtiny 14. století. Patronka české země, zvaná v Rusku často Ludmila Česká, je důležitou světicí i pro ruské pravoslaví. Jako první svatořečenou ženu ji uctívají všichni pravoslavní Slované.

Od původního záměru přivézt do Moskvy i lebku sv. Ludmily organizátoři expozice nakonec upustili. Transport relikvie nevyčíslitelné hodnoty do některého z moskevských chrámů by byl mimořádně náročný, stejně jako orgnizační zvládnutí předpokládaného náporu ruských poutníků. Vystavené ostatky svatých jsou v Rusku tradičně předmětem obrovského zájmu desetitisíců, ba statisíců věřících.

Návštěvníci výstavy budou mít možnost vidět i mladší exponáty, například obrazy Marie Terezie s rodinou nebo posledního českého krále korunovaného na Hradě Ferdinanda Dobrotivého. V Rusku nepochybně vyvolají zájem i rozměrná plátna ruského malíře Ivana Ajvazovského z českých sbírek.

Po otevření výstavy v moskevském muzeu česká delegace odletěla z Moskvy do Jekatěrinburgu, který je poslední zastávkou Zemanovy státní návštěvy Ruska.