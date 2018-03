Praha - Prezident Miloš Zeman ve svém dnešním inauguračním projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského domu, ale i na Českou televizi. V pohledu do budoucna uvedl, že plánuje podporovat aktivní občanství včetně přímé demokracie. Pozitivně hodnotil své cesty do krajů a setkávání s občany z posledních pěti let. Hodlá pokračovat v tom, co dělal v minulosti.

Zeman Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD, označil ho za velkou skvrnu. Dokud podle Zemana kauza nebude vyřešena, nelze tvrdit, že v České republice je ekonomická kriminalita minulostí. Prezident poté kritizoval i vybraná média patřící do Bakalova vydavatelství Economia a veřejnoprávní Českou televizi. Někteří politici, zejména z TOP 09, ODS a KDU-ČSL opustili při této pasáži projevu sál.

Prezident ve víc než půlhodinovém projevu řekl, že chce ve druhém volebním období podporovat aktivní občanství. Vyslovil se pro zavedení prvků přímé demokracie, zejména zavedení přímé volby starostů a hejtmanů. Měli by jimi být ti, kdo na kandidátce vítězného uskupení dostali nejvíc preferenčních hlasů.