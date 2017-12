Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech mluvil s kandidátem na ministra školství Robertem Plagou, budoucím ministrem zemědělství Jiřím Milkou a příštím šéfem resortu kultury Iljou Šmídem o jejich záměrech. Uzavřel tím sérii konzultací s devíti novými členy menšinového kabinetu ANO. S dosavadními ministry nepovažoval za nutné se scházet, protože se nimi zná a s jejich prací je spokojen. Vládu Andreje Babiše (ANO) jmenuje prezident ve středu, téhož dne večer se ministři sejdou na prvním zasedání.

Zeman se do dnešního dne v Lánech setkal se šesti adepty na členství v Babišově vládě, kterou se chystá jmenovat tuto středu. Jako s prvními se Zeman ve čtvrtek a v pátek sešel s kandidátkami na ministryně, následovali jejich kolegové.

Dnes dorazil jako první hodinu po poledni do Lán Plaga, s kterým Zeman hovořil o možné revizi inkluze, financování školství či sportu. O hodinu a půl později pak přijal prezident Milka, který podle fotografie z twitteru prezidentova mluvčího přinesl Zemanovi koš s jablky. Hlavním tématem jednání byla podle Hradu problematika obchodních řetězců.

Dnešní schůzky s posledními třemi nováčky v budoucím kabinetu uzavírají sérii Zemanových jednání. S členy vlády, kteří byli i v dosavadním kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD), se setkávat nebude. Zeman konstatoval, že se s nimi zná a s jejich prací je spokojen.

Schůzky s navrženými ministry Zeman zdůvodnil snahou se s nimi seznámit a prodiskutovat jejich záměry na jednotlivých ministerstvech. Vláda by se poprvé měla sejít hned ve středu po svém jmenování, Babiš ve stejný den také plánuje první ministry uvést do úřadu.

Plaga mluvil se Zemanem o možné revizi inkluze ve školství

Plaga se Zemanem mluvil o možné věcné i finanční revizi inkluze, navyšování prostředků pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance ve školství a o sportu. Kariérní řád pro učitele, který v létě neprošel Parlamentem, půjde jen obtížně oživit, řekl novinářům po více než hodinovém jednání v lánském zámku Plaga.

Hrad po jednání na twitteru informoval, že hlavním tématem byla inkluze. Plaga řekl, že její revize by mohla být finanční i věcná. "Jedna ze záležitostí jsou náklady na podpůrná opatření, ještě jednou se podíváme na vyhlášku, která je definuje. Druhá věc je podívat se do terénu, jestli existuje nějaká možnost zrevidovat věcnou část," uvedl.

Nové podmínky společného vzdělávání od začátku loňského září přinesly postupné začleňování dětí s lehkým mentálním postižením do běžných tříd základních škol. Plaga řekl, že na inkluzi v příštím roce podle odhadů ministerstva chybí tři miliardy korun. "Takže se musíme podívat, jak jsme uvnitř resortu schopni redukovat tyto náklady. A pokud to nepůjde, tak učinit další kroky, abychom se s tím vyrovnali," řekl.

Kariérní řád půjde podle Plagy jen těžko oživit. "Jsem zastáncem, aby víc pravomocí měli ředitelé škol, kteří jsou v dennodenním styku s těmi konkrétními učiteli. Nemyslím, že by měla být nějaká komise na úrovni státu, která by rozhodovala, který učitel má být v kterém stupni," řekl s odkazem na normu, která předpokládala rozřazení učitelů do stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající.

Plaga novinářům řekl, že diskuse se Zemanem trvala zhruba hodinu a čtvrt. "Byla opravdu velmi široká, týkala se i oblasti sportu. Přes drobné názorové rozdíly, ale opravdu minimální, tak ve většině těch témat jsme měli shodu," konstatoval.

Milek a Zeman diskutovali o potravinách i kanálu Dunaj-Odra-Labe

Milek diskutoval se Zemanem o výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe jako o možnosti vypořádat se se suchem. Projekt prezident dlouhodobě prosazuje. Rychlejší však podle Milka budou menší investiční akce. Za jednu z priorit zemědělství považuje pravděpodobný příští ministr potravinovou soběstačnost ČR. Za možnosti, jak zemědělcům pomoci, označil dotace, jejich nedanění, zvýšení podpory tzv. zelené nafty nebo snížení odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Milek to řekl novinářům po jednání s prezidentem v Lánech.

Milek je dosud předsedou představenstva zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko. Jednou z možností, jak vyřešit situaci, aby byla v souladu se zákonem, je vložení jeho podílu do svěřenského fondu, řekl na dotaz novinářů. Rozhodnut ještě není. S prezidentem o tom, jak se svým majetkem naloží, nemluvil, radil se však s premiérem Andrejem Babišem, který vložil své firmy do svěřenského fondu.

Milek uvedl, že by chtěl být ministrem pro všechny zemědělce, nejenom pro velké firmy. Tato obava panuje kvůli tomu, že Milka do funkce ministra nominovala Agrární komora ČR. On sám má čtvrtinový podíl ve společnosti Úsovsko, která měla loni obrat více než dvě miliardy korun. Milek se bude jako ministr snažit vyjednat nový rámec evropské zemědělské politiky a ochraňovat český trh s potravinami před dovozy, oznámil dříve prostřednictvím Agrární komory.

Šmíd se chce zaměřit na růst platů a rozpočtu kultury

Na zvýšení platů v kultuře, růst rozpočtu a novelu zákona o památkové péči se chce zaměřit po svém nástupu do funkce kandidát na ministra kultury Šmíd. Řekl to novinářům po své schůzce s prezidentem Zemanem.

Kandidát na ministra označil platy v kultuře za katastrofu. "V programovém prohlášení máme plán, že bychom chtěli navýšit platy na 150 procent současné úrovně do roku 2021, tedy během toho čtyřletého období, kdy by vláda měla vládnout," uvedl.

Chtěl by také podpořit programy týkající se živého umění i památek. "My bychom rádi připravili nové programy, které by umožnily památky opravovat, a to nejen památky na úrovni místní správy, ale i památky ve vlastnictví soukromníků, protože tam zákon o památkové péči tyhle věci řeší ne úplně dobře," řekl Šmíd.

Chystá se také připravit změnu zákona o památkové péči. Novelu by chtěl projednat a přijmout "velice brzy". "Jsme ve velmi dobrém kontaktu s památkovým ústavem. Připravuje revizi seznamu památek a pasportizaci toho nejcennějšího památkového fondu, který v ČR je," dodal.

Šmíd se Zemanem okrajově hovořil také o neschváleném zákonu o veřejných kulturních organizacích, jenž měl umožnit přeměnu kulturních příspěvkových organizací do podoby, která by pomohla zlepšit jejich fungování a vícezdrojové financování. Řekl, že se v nejbližší době bude snažit o návrhu dovědět více, aby pochopil, zda je opravdu potřebný, a co vadilo tomu, aby byl přijat.

Kandidát na ministra prohlásil, že by rád zvyšoval rozpočet kultury tak, aby bez financování církví dosáhl alespoň jednoho procenta ze státního rozpočtu. Nyní je to asi 0,7 procenta.

Schůzka s prezidentem podle něj byla příjemná. "Já jsem pana prezidenta ve velmi příjemném rozhovoru ubezpečil, že rozhodně nebudu jen advokátem živého umění, muzikantů nebo divadelníků, ale jde mi o to, aby ministerestvo kultury zahrnovalo absolutně všechny součásti kulturního dědictví i kultury, která teď vzniká v ČR," dodal.