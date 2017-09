New York - Miloš Zeman označil úterní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na zasedání Valného shromáždění OSN za známkování neposlušných žáků. Mezinárodní společenství by nemělo být založeno na stylu žák-učitel, řekl český prezident na dnešní tiskové konferenci českým novinářům na závěr své pracovní cesty v USA, kde se stejně jako Trump a další státníci zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění světové organizace.

Trump mimo jiné ostře kritizoval severokorejský režim, kterému pohrozil vojenskou likvidací. V případě Íránu hovořil o zemi, která se z prosperujícího státu změnila v hospodářsky rozvrácenou oblast, jejímž hlavním vývozním artiklem je násilí. Ve Venezuele podle šéfa Bílého domu socialistická vláda přivedla stát na pokraj zkázy a situace je tam zcela nepřijatelná.

Zeman poznamenal, že vystoupení amerického prezidenta vnímal jako postupné známkování jednotlivých zemí. "Takže jsem si říkal, dobrá, Severní Korea, odporná diktatura, nic proti tomu. No a teď šel dál, Venezuela, no, Írán, no, tak tam už je určitý rozpor, protože jak víte, sankce byly uvolněny a bylo dosaženo určité dohody s Íránem," podotkl český prezident. V případě Kuby připomněl, že bývalý americký prezident Barack Obama nedávno zrušil sankce. "Tak teď bychom měli počkat, jestli zrušení sankcí bude mít nějaký pozitivní efekt," uvedl Zeman.

"Představte si, že by Donald Trump v tomto duchu pokračoval. A například by řekl: 'A nyní po Severní Koreji, Venezuele a Íránu musím zkritizovat Polsko, protože porušuje zásady nezávislé justice.' Rozumíte mi? A pak by šel dál a řekl by, že musí zkritizovat Českou republiku, protože na své území nepouští migranty," uvedl Zeman. Otázka podle něj zní, kde by se šéf Bílého domu zastavil.

"A to už mi trochu připomíná jako ve škole známkování neposlušných žáků. A mezinárodní společenství by nemělo být založeno na stylu žák-učitel, ale buď jsme všichni žáci nebo jsme všichni učitelé a učíme jeden druhého," prohlásil český prezident.