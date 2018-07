Praha - Americký prezident Donald Trump nemyslí vážně požadavek, aby členské země NATO vydávaly na obranu čtyři procenta HDP, domnívá se český prezident Miloš Zeman. Trumpovo vyjádření na nedávném summitu NATO přirovnal k postupu bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, který své požadavky vystupňoval, aby od nich mohl ustoupit a stejně dosáhl svého. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK.

Trump na summitu NATO v Bruselu několikrát evropské spojence vyzval, aby vyčlenili více peněz na obranu. Dvou procent HDP na obranu by podle něj měli alianční členové dosáhnout už v lednu. Velká většina zemí dvouprocentní slib NATO nedodržuje a dostat k němu se část z nich chce postupně v následujících letech. Česká republika slibuje dosáhnout této hranice v roce 2024, nyní vydává asi 1,1 procenta HDP.

Zeman odmítl možnost, že by ČR mohla dvě procenta vydávat už od ledna příštího roku, tak rychlý postup podle něj možný není. Podobně se vyjádřili i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). "Tak rychle to nejde. Ale bude tam náběhová křivka, kterou všechny parlamentní subjekty, pokud vím, schválily, a která stanoví pozvolný růst na obranu," poznamenal prezident. Poukázal na "statistický paradox", kdy Česku výrazně roste HDP, a výdaje na obranu proto procentuálně rostou pomaleji, i když armáda každoročně dostává o několik miliard korun více. S vyššími výdaji na obranu souhlasí většina parlamentních stran s výjimkou hnutí Svoboda a přímá demokracie. Proti "ultimativnímu požadavku" USA se postavili také komunisté.

Podle Zemana je pořád lépe, aby obranné výdaje rostly pomaleji, ale setrvale. Odmítl plýtvání nakupováním nepotřebných věcí. "Čili snažme se, abychom investovali hodně, ale abychom investovali rozumně," řekl. Dodal, že v době jeho předsedání vládě ČR na obranu dvě procenta vydávala. "Tím dokazuji, že toho dosáhnout lze, a teď jde jenom o to, aby ty výdaje byly racionální," doplnil. "Lehce to přeženu, ale říkal jsem to na velitelském shromáždění armády - opovažte se mi přijít s návrhem na vytvoření kavalérie a kupovat koně," poznamenal.

Další požadavek Trumpa, aby časem výdaje členských aliančních států stouply až na čtyři procenta, přirovnal k takzvané "Mečiarově laťce". "(Mečiar) vždycky vystupňoval své požadavky, pak od nich postupně sestupoval," řekl Zeman. Postupně tak podle něj dosáhl zhruba toho, co chtěl, "protože ty původní požadavky nemyslel vážně". "Domnívám se, že ani ta čtyři procenta nejsou míněna vážně," dodal český prezident.