Praha - Prezident Miloš Zeman poděkoval na Pražském hradě svým příznivcům i voličům, kteří v prezidentské volbě nevolili v prvním kole, ale přišli hlasovat v kole druhém. Rozhodli podle něj volby. Zeman dnes na Hradě na setkání s asi tisícovkou svých podporovatelů řekl, že vyhrát tentokrát bylo těžší než před pěti lety. Video ze setkání s příznivci zveřejnil na facebooku prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. V centru Prahy sešli lidé k protestu kvůli výrokům Zemana proti médiím, podle organizátorů jsou na demonstraci asi 4000 účastníků.

Zeman pro své podporovatele uspořádal ve Španělském sále koncert, přišli například neúspěšný kandidát na prezidenta Petr Hannig, český letec z dob druhé světové války brigádní generál Pavel Vranský nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

"Bitva skončila a my jsme to vyhráli. A vyhráli jsme to všichni," řekl Zeman příznivcům. Byla by podle něj nafoukanost a domýšlivost, kdyby tvrdil, že bitvu vyhrál on nebo úzký okruh lidí kolem něj. Vyhráli ji podle něj "tisíce a tisíce" lidí, bez jejichž pomoci a podpory by vyhráli jiní.

Zeman zároveň řekl, že při první přímé prezidentské volbě před pěti lety byl ve snazší situaci, protože ho před druhým kolem podpořila část neúspěšných protikandidátů i sociální demokracie. Nyní měl podporu všech důležitých protikandidátů jeho soupeř Jiří Drahoš. Když si lidé podle něj podporu sečetli, dospěli k názoru, že vyhraje Drahoš. "A dokonce pět hejtmanů už šaškovalo na louce s nápisem Drahoš na Hrad, protože věřili této aritmetice," řekl prezident.

Poděkoval voličům, kteří nešli k volbám v prvním kole, ale nechali se "zdvihnout ze židlí" a šli volit v kole druhém. Ti podle něj oproti očekávání volby rozhodli. "Bylo to těžší než před pěti lety. A o to krásnější je vítězná bitva," dodal Zeman. Příznivcům řekl, že se nemusí obávat, co přinese budoucnost. "Budoucnost je na pět let naše," zakončil projev.

Zeman večer uspořádal necelý týden po své druhé inauguraci. Stejně jako v minulých letech pozval spřízněné podnikatele a umělce a také blízké politiky. Na akci dorazila třeba právnička Dagmar Raupachová nebo bývalý ministr dopravy Jaromír Schling.

Po projevu měl podle scénáře následovat hudební program, který uzavře píseň Pár přátel stačí mít. Zaznít měla i klasika, například od Bedřicha Smetany. Na programu bylo vystoupení zpěváků Heleny Vondráčkové, Daniela Hůlky, Václava Neckáře či Michala Davida.

Zeman byl opětovně uveden do funkce hlavy státu minulý čtvrtek. Nesouhlas sklidil za inaugurační projev, ve kterém kritizoval média včetně veřejnoprávní České televize. Za svobodu médií proto dnes večer demonstrují jeho odpůrci na Václavském náměstí v Praze i v dalších městech.

Přesně před rokem na obdobném slavnostním večeru na Pražském hradě Zeman svým příznivcům jako prvním oznámil rozhodnutí obhajovat prezidentský mandát. Zvolen byl znovu na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil Drahoše.

V centru Prahy lidé protestují kvůli výrokům Zemana proti médiím

Na demonstraci za zachování svobody slova se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle organizátorů asi 4000 lidí. Nesouhlasí s výroky prezidenta Zemana a dalších politiků proti médiím. Minutou ticha lidé uctili památku zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Demonstrace začala krátce před 19:00, kdy z reproduktorů zazněly výroky Zemana, premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD Tomia Okamury proti novinářům. Demonstrujícím lidem vadí to, že politici podle nich útočí na nezávislá média a zejména Českou televizi (ČT). "Pokud by si mocní dovolili nám nezávislá média vzít, neměl by je za nás kdo kontrolovat," řekl jeden z řečníků. Zeman, Babiš i Okamura podle dalších vedou proti médiím trvalou a nenávistnou kampaň.

Lidé během projevů skandovali "hanba" a "Babiše do koše". Mají s sebou české vlajky a vlajky EU, někteří přišli i s transparenty. Zhruba po hodinovém protestu v horní třetině Václavského náměstí se lidé vydali na pochod k Pražskému hradu, kde prezident Zeman pořádá koncert pro své podporovatele.

Zhruba stovka lidí se na demonstraci za svobodu slova sešla i na náměstí Českého ráje v Turnově na Semilsku. "Jsem rád, že je ještě hodně lidí, kteří chtějí bránit svobodná média. Já pamatuju doby, kdy jediné svobodné médium byl samizdat. Za jednu básničku dostal můj kamarád 18 měsíců. Měli jsme kapelu, vždycky jsme rok připravovali program, a když jsme měli vystoupit, tak ho, jako by náhodou, tu na 18 měsíců, tu na čtyři roky, zavřeli. Nerad bych, aby se ta doba vrátila, a moc děkuju lidem, kteří si to také nepřejou," řekl turnovský disident Karel Šírek. Lidé podepisovali petiční archy na obranu veřejnoprávních médií.

Zeman ve svém inauguračním projevu 8. března ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi. Economia i ČT se proti výrokům ohradily.

Aktivisté tvrdí, že Zemanova slova jsou pokračováním "dlouhodobého nenávistného útoku na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na politiku a společnost. Prezidentovi chtějí dokázat, že jsou novinářskou obec připraveni bránit.