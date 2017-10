Praha - Prezident Miloš Zeman si není jist, zda vyhrožování amerického prezidenta Donalda Trumpa Severní Koreji není spíše směšné než produktivní. Řekl to dnes v televizi Barrandov. Sankce podle něj nejsou cestou. Podotkl, že by situaci mohlo vyřešit komando, které by zabilo severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Zeman na otázku, zda Trump zvládá úlohu nejmocnějšího muže světa, a to i v souvislosti s řešením sporu s KLDR, řekl, že Severní Korea je odporný režim, který nelze potlačit násilím. "Pokud jde o Donalda Trumpa, nejsem si jist, jestli jeho vyhrožování Severní Koreji není spíše směšné než produktivní," řekl Zeman. Dodal, že sankce nezabírají vůči Kubě ani vůči Severní Koreji a není to cesta.

Zeman zároveň poznamenal, že už dříve řekl, že komando, které by zabilo Kim Čong-una, by mohlo být řešením této situace. "Na tom svým způsobem trvám," podotkl. Média v září informovala o tom, že Jižní Korea plánuje zřídit speciální jednotku určenou mimo jiné k likvidaci vedení Severní Koreje.

Vztahy mezi USA a KLDR se v posledních měsících významně zostřily. Trump v září v projevu v OSN Severní Koreji pohrozil zničením, pokud nepřestane provokovat jadernými a raketovými testy. KLDR naopak vyhrožuje například útokem na ostrov Guam.