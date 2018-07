Praha - Nedávné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil český prezident Miloš Zeman za pozitivní. Doufá, že jejich spolupráce bude pokračovat. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK.

Setkání obou státníků se uskutečnilo v pondělí v Helsinkách. Hovořili během něj o řadě témat včetně například údajného zasahování Ruska do amerických voleb. Schůzku označili za úspěšnou. Někteří komentátoři považují za jejího vítěze Putina.

Video: Zeman: Setkání Trumpa s Putinem hodnotím pozitivně; jakákoli obchodní válka přináší ztrátu

18.07.2018, 16:20, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Trump byl po společné tiskové konferenci například kritizován, že se svým vyjádřením postavil v otázce zásahů do voleb na stranu Moskvy a proti vlastním zpravodajským složkám. Kritika přišla od demokratů i republikánů. Trump následně své vyjádření označil za přeřeknutí.

"Víte, někteří političtí komentátoři, nebudu jmenovat, se zalykají vzteky nad tím, že toto setkání dopadlo dobře," řekl Zeman. Komentátoři podle něj žijí z konfliktů, ve kterých "se bahní". Pokud jednání může zlepšit vztahy mezi USA a Ruskem, jsou podle Zemana z toho nešťastní. Dodal, že on setkání obou prezidentů hodnotí pozitivně a doufá, že jejich spolupráce bude pokračovat.

Prezident Trump dnes na twitteru uvedl, že americko-ruský summit brzy přinese výsledek. "Hovořili jsme s Putinem o mnoha důležitých tématech. Dobře jsme si rozuměli, což upřímně vadí zastáncům nenávisti, kteří chtěli vidět boxerský zápas," napsal Trump.

V dalším příspěvku uvedl, že zatímco jeho vystoupení na summitu NATO, které předcházelo Trumpově cestě do Británie a pak do Helsink, je uznáváno coby triumf, u summitu s Ruskem se úspěch teprve ukáže. "Může se ukázat, že z dlouhodobého hlediska to byl ještě větší úspěch. Z toho setkání vzejde mnoho pozitivních věcí," stojí v tweetu. Další Trumpův příspěvek tvrdí, že Rusko souhlasilo s tím, že pomůže s agendou Severní Koreje.