Ilustrační foto - Český prezident Miloš Zeman se podepsal do pamětní knihy před svým vystoupením na Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE) 10. října ve Štrasburku. Vpravo je úřadující předseda PSRE Roger Gale. ČTK/Dospiva Jakub

Praha - Prezident Miloš Zeman se za svoje výroky o ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym omlouvat nebude. Uvedl to dnes v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Podle něj šlo o osobní názor, za nějž se nikdy neomlouvá. Zeman označil v úterý v Parlamentním shromáždění Rady Evropy anexi Krymu za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Anexe byla podle Zemana protiprávní, Ukrajině ale poradil, aby se s Moskvou dohodla na kompenzaci. Představitelé Ukrajiny jeho návrhy ostře odmítli.

"Vyžadovat oficiální omluvu by mohla (Ukrajina) tehdy, pokud by nešlo o můj osobní názor, což jsem veřejně sdělil," řekl Zeman. "Mohla by vyžadovat omluvu ode mě. A já bych tuto omluvu jako obvykle odmítl, protože za svoje osobní názory se neomlouvám," dodal.

Zeman navrhl, aby se Kyjev a Moskva dohodly na kompenzaci za anexi Krymu, například ve finanční podobě či prostřednictvím ropy a zemního plynu. Ukrajinská diplomacie v oficiálním prohlášení označila Zemanovy návrhy za absolutně nepřijatelné. Ukrajinský prezident Petro Porošenko je rozhodně odsoudil a ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman nepřímo označil Zemana za psychicky nemocného člověka.

Výroky kritizovali i čeští politici, podle nichž jsou v rozporu se zahraniční politikou vlády. Ambasáda USA v Praze na twitteru po Zemanově projevu zveřejnila nápis "Krym je Ukrajina".

Prezident dnes v televizi uvedl, že v minulosti již několikrát označil anexi Krymu za protiprávní. "Ale co je podstatné? Krym je v ruském držení a já si nedovedu představit jakoukoli ruskou vládu, která by se vzdala Krymu," doplnil.

V úterním projevu i dnes v televizi Zeman také argumentoval tím, že pokus o navrácení Krymu Ukrajině by mohl vyvolat válku, což podle něj řekl v minulosti i bývalý německý prezident Joachim Gauck. Podle serveru Lidovky.cz ale Gauckova kancelář popřela, že by německý exprezident něco takového prohlásil.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček podle serveru tvrdil, že Gauck varoval před evropskou válkou kvůli navrácení Krymu Ukrajině v diskusi během návštěvy Prahy v roce 2014. "V diskusi jsme po společném přezkumu s německým velvyslanectvím v Praze nenašli žádnou pasáž, v níž padl takovýto výrok spolkového prezidenta Gaucka," sdělil serveru vedoucí Gauckovy kanceláře Johannes Sturm.