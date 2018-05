Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovoří s novináři před zámkem v Lánech na Kladensku, poté co se zde 15. dubna setkal s prezidentem Milošem Zemanem.

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman se dnes sejde v lánském zámku na pracovním obědě s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Jednat mají mimo jiné o termínech spojených s ustavením nového kabinetu. Zeman slíbil, že Babiše podruhé jmenuje premiérem ještě před vyhlášením výsledků referenda ČSSD o vstupu do vlády, tedy do 15. června.

Zeman už minulý týden na Žofínském fóru řekl, že Babiše jmenuje bez ohledu na výsledek referenda o vzniku menšinové vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Zvažuje, že před hlasováním o důvěře vládě by přijel Babiše do Sněmovny podpořit. Udělal to i v prvním případě.

Živý videopřenos z TK po jednání Babiše se Zemanem v Lánech:

Jmenováním Babiše ještě před vyhlášením výsledků referenda chce prezident podle vyjádření pro Českou televizi vznik vlády urychlit. Tento krok je podle něho tlakem na ČSSD i na Babiše. Předpokládá ale, že sociální demokracie v referendu vládní účast podpoří. V případě kladného výsledku referenda chce Babiš prezidentovi do konce června předložit návrh členů nové vlády.