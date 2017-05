Doksy (Českolipsko) - Prezident Miloš Zeman podá podnět k Ústavnímu soudu. Chce požádat o výklad, zda je prezident za všech okolností povinen odvolat ministra, pokud o to požádá premiér. Rozhodnutí soudu je připraven respektovat, řekl na tiskové konferenci na závěr své návštěvy Libereckého kraje. Ústavní právník Jan Kysela předpokládá, že Ústavní soud odpoví v řádu dní tak, že na otázky k výkladu ústavy není kompetentní odpovídat, protože je místem pro řešení právních sporů. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ČTK sdělil, že kdyby něco takového soud z Hradu dostal, věnoval by se tomu přednostně.

Na Ústavní soud se chce s kompetenční žalobou obrátit i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), a to v případě, že Zeman vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) neodvolá po svém návratu z cesty do Číny, na které bude do 18. května.

Video: Zeman se chce ptát Ústavního soudu, zda musí odvolávat ministry 11.05.2017, 19:51, autor: per/xth, zdroj: ČTK/Liberec

"Nebudu to nazývat kompetenční žalobou, ale budu to nazývat podnět Ústavnímu soudu, aby sám vyložil ústavu, zda odvolání ministra je obligatorní v tom smyslu, že prezident je tomuto návrhu povinen vyhovět," řekl Zeman. "Ponechme tedy, ať už podnětem jedné nebo druhé strany, Ústavnímu soudu, jak se rozhodne, a já jeho rozhodnutí samozřejmě budu respektovat," řekl.

Podle Kysely není možné se na Ústavní soud obracet s dotazem, co které ustanovení ústavy znamená, protože je místem, kde se řeší spory o výklad práva. Prezident se stěží může před Ústavním soudem přít sám se sebou, zda má, nebo nemá kompetenci v některých případech nevyhovět návrhu premiéra na odvolání ministra, řekl Kysela v České televizi.

U případné Sobotkovy kompetenční žaloby Kysela očekává rozhodnutí soudu kratší než dva měsíce, protože jde o právně nespornou záležitost.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se prostřednictvím mluvčí vyjádřil ve smyslu, že pokud by soud od prezidenta něco takového obdržel, rozhodl by rychle a přednostně. V tuto chvíli se ale k tomu žádný ústavní soudce vyjadřovat nemůže, dodal. Informace má soud jen zprostředkovaně z médií, řekla ČTK Sedláčková, nezná ani formu, ani obsah případného návrhu.

Zeman neodpověděl na dotaz, zda bude čekat na rozhodnutí Ústavního soudu s odvoláním Babiše, které navrhl minulý týden premiér Sobotka. Zdůvodnil to Babišovými finančními operacemi a podezřením z ovlivňování médií.

Zeman dnes zopakoval, že považuje za překážku pro odvolání Babiše koaliční smlouvu. Vládní strany ji podle něj musí dodržovat, a proto premiér nemůže podle Zemanova přesvědčení navrhnout odvolání ministra za hnutí ANO, pokud s tím nebude souhlasit předseda hnutí, kterým je Babiš.

Jako další překážku pro odvolání Babiše Zeman vidí to, že by měl premiér současně s návrhem na odvolání Babiše představit i jeho nástupce. Podle něj by bylo nezodpovědné vůči finanční stabilitě země nechat ministerstvo financí bez vedení v době, kdy se začíná připravovat státní rozpočet.

Prezident také prohlásil, že chce znovu diskutovat s představiteli vládních stran o možnostech řešení vládní krize po svém návratu z Číny.

Za odvolání Babiše demonstrovaly ve středu v několika městech tisíce lidí, na nichž zaznívaly i výzvy, aby Zeman odstoupil. Prezident dnes oznámil, že se úřadu rozhodně nevzdá, a připomněl, že už zažil víc demonstrací proti sobě a všechny protesty časem vymizely. "Stejně tak se nebude za měsíc nebo dva mluvit ani o těchto demonstracích," řekl.

Zeman také kritizoval lidi, kteří proti němu protestovali při návštěvě Libereckého kraje a používali vůči němu ostrá vyjádření. "Já tyto demonstranty právě kvůli těmto výrazům pokládám za ty, kterým Tomáš Masaryk říkal patologická sedlina české společnosti. Můžeme jim také, chcete-li říkat kraválisté. Ale na druhé straně mají svaté právo demonstrovat, jenomže ve svobodné společnosti se tyto věci řeší volbami a nikoli pouličními výkřiky," řekl.

Zeman ve středu v Liberci na večerním jednání se zástupci vládních stran předložil návrh, který obsahoval i odvolání Babiše. Prezident to řekl na dnešní besedě s veřejností v Doksech. Nesdělil ovšem, zda návrh, který označil za "komplexnější", zahrnoval vedle Babišova odvolání i odchod premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). O tom se po schůzce zmínil právě ministr financí a předseda hnutí ANO Babiš.

"Včera (ve středu) jsem vedl jednání s představiteli tří koaličních stran. Předložil jsem jim návrh, který zahrnuje toto odvolání (Babiše), je ale samozřejmě komplexnější," odpověděl dnes Zeman na dotaz z publika. Předpokládá, že jeho návrh projednají vedoucí orgány všech tří koaličních stran. "Nepokládám za slušné sdělovat tento návrh do všech podrobností dříve, než ho tato grémia projednají," dodal prezident.