Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman v dnešním rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že kdyby v čele Spojených států stáli Barack Obama či Hillary Clintonová, nedostal by pozvání do Bílého domu. Zvolený prezident Donald Trump ho na návštěvu pozval loni v prosinci. Zeman míní, že k tomu přispěly jejich podobné názory a očekávanou cestu chápe jako významnou mezinárodní událost.

Prezident také odmítl tvrzení, že by americké volby ovlivnily hackerské útoky z Ruska. "Hackerské útoky možná přispěly k úniku mailů Hillary Clintonové, ale je obsah těchto e-mailů pravdivý, nebo ne? Tak zní základní otázka. Američané nejsou tupí, mezi kandidáty rozhodovali vlastním rozumem a nepotřebovali žádný cizí vliv," uvedl. Lidé podle něj dokážou odfiltrovat pravdivé informace od nepravdivých.

Zeman uvedl, že jeho předchůdce Václav Klaus o pozvání do Bílého domu usiloval deset let. "Nepodařilo se mu to. Díky tomu, že se prezidentem stává člověk, který má podobné názory, tak jsem dostal toto pozvání," řekl Blesku. Pokud by nešlo o významnou mezinárodní událost, jde minimálně o přátelské gesto, dodal.

Trump podle Zemana Česko dobře zná, protože sem doprovázel svou bývalou manželku Ivanu na pohřeb jejího otce. Z gratulace ke zvolení prezidentem Trump podle něj věděl, že česká hlava státu ho před volbami jako jediná v Evropě veřejně podpořila. S radostí přijal Zeman i kvíz amerického magazínu Foreign Policy, jehož podstatou bylo uhodnout, zda určité výroky patří Trumpovi, či Zemanovi. Dokládá to podobné názory, uvedl český prezident.

S budoucím americkým prezidentem se Zeman neshodne ve vztahu k Číně. Podle Zemana je to logické, protože Spojené státy a Čína jsou velmoci, které spolu soupeří. Česko velmocí a konkurentem těchto zemí není, takže jejím zájmem je mít s oběma dobré vztahy, řekl. Zeman míní, že má korektní až přátelský vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i ruským prezidentem Vladimirem Putinem.