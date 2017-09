New York - Ruský prezident Vladimir Putin pozval Miloše Zemana na návštěvu do Soči. Český prezident to dnes řekl českým novinářům na tiskové konferenci v New Yorku, kde se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN. Zeman poznamenal, že pozvání přijal, protože to považuje svým způsobem za vyznamenání. Navštívit chce i další ruské regiony. Původně se mluvilo o tom, že zavítá do Moskvy, Jekatěrinburgu a Tatarstánu. Do Ruska by měl český prezident odletět 20. listopadu.

Zeman se setkal s generálním tajemníkem OSN Guterresem

Prezident Miloš Zeman dnes v New Yorku jednal s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem o boji proti terorismu. Zeman to řekl českým novinářům na tiskové konferenci. Během schůzky ho pozval na návštěvu České republiky, řekl ČTK ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zeman se také v úterý večer newyorského času (v noci na dnešek SELČ) při příchodu na recepci pořádanou americkým prezidentem Donaldem Trumpem pro účastníky zasedání Valného shromáždění OSN vyfotografoval s prvním americkým párem. O odložené návštěvě českého prezidenta v USA se podle Zemana nebavili.

Zeman řekl, že schůzka s Guterresem byla "velmi přátelská"; zavzpomínali při ní na 20 let staré setkání, kdy oba byli ještě premiéři. Český prezident se poté podle svých slov generálního tajemníka zeptal, jestli chce dotáhnout svůj projekt protiteroristického úřadu do jeho vyzbrojení "elementárním zbrojním arzenálem".

"Generální tajemník nevypadal, že by považoval tuto myšlenku za kacířskou. Ale na druhé straně říkal, že sváry mezi velmocemi a kompetenční spory mezi velmocemi jsou takové, že zde budou určité překážky," poznamenal Zeman. Podotkl, že překážky jsou od toho, aby se daly překonávat. Zároveň řekl, že pokud bude znovu zvolen prezidentem, příští rok na zasedání Valného shromáždění OSN zaměří svůj projev na "překonání překážek při rozvíjení činnosti protiteroristického oddělení generálního tajemníka".

Zeman se také na novinářský dotaz zmínil o setkání s Trumpem a jeho ženou Melanií při příchodu na recepci. Podotkl, že šlo pouze o krátké potřesení rukou a fotografování, při kterém nebyl čas na žádné projevy. Na tradiční recepci byly pozvány desítky dalších představitelů členských států OSN.

Zeman zároveň řekl, že kdy a kde se uskuteční schůzka s Trumpem, kterou původně Pražský hrad avizoval na letošní duben, záleží na americké straně. "Nebyl jsem to já, kdo se sám pozval," podotkl. Dodal, že je prezidentem České republiky. "Prezident České republiky se nikdy nepodbízí a nikdy se nedožaduje jakékoli návštěvy," řekl.

Zemanovou poslední akcí před dnešním odletem z USA byla návštěva krajanů v newyorské České národní budově. Prezident se setkal nejen s představiteli krajanských spolků, ale i s rodinnými příslušníky zaměstnanců českého generálního konzulátu nebo stálé mise při OSN. Zpět do České republiky Zeman přiletí ve čtvrtek časně ráno SELČ.