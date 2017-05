Peking - Český prezident Miloš Zeman v Číně označil novou Hedvábnou stezku za nejvíce fascinující projekt v novodobých dějinách. Ambiciózní plán by měl zlepšit dopravní propojení mezi Asií, Evropou i Afrikou a pomoci vzájemnému obchodu. V projevu na summitu v Pekingu Zeman projekt přirovnal k Marshallovu plánu pomoci poválečné Evropě. Očekávané náklady však podle něj budou dvanáctkrát větší. Zeman se také v rámci pekingské konference sešel s prezidentem Vladimirem Putinem, podle jehož vyjádření navštíví Zeman v listopadu Moskvu.

Pokud má být tento projekt úspěšný, je podle Zemana nezbytné vyhodnotit možná rizika a nespoléhat se jen na optimistické analýzy. "Musíme dělat vše pro to, abychom se vyhnuli katastrofě, protože jak víte, katastrofy jsou v historii lidstva častým jevem," uvedl Zeman v angličtině.

Na novou Hedvábnou stezku se podle něj nelze dívat jen z technického hlediska, ale také jako na možné opravdové přátelství dvou starých civilizací.

Česká republika podle Zemana na summitu schválila 22 "poměrně malých" projektů týkajících se nové Hedvábné stezky a dalších 16 se chystá pro česko-čínské investiční fórum v červenci.

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes při zahájení summitu uvedl, že Peking na projekt vynaloží 124 miliard dolarů (asi tři biliony korun). Vyzval k opuštění starých modelů založených na rivalitě a diplomatických mocenských hrách.

Hedvábná stezka by měla zlepšit dopravní propojení mezi Asií, Evropou i Afrikou a tím zlepšit i vzájemnou obchodní a ekonomickou spolupráci. Pro její realizaci bude nutná rozsáhlá obnova infrastruktury v řadě zemí. Má být rozdělena na dvě části, a to na pozemní a námořní koridor. V rámci projektu budou budovány moderní železniční tratě nebo přístavy.

Hedvábná stezka má navázat na tradici starověké a středověké Hedvábné stezky, kdy síť cest propojovala východní a střední Asii se Středomořím. Mimo jiné po ní bylo z Číny vyváženo hedvábí.

Kritici se však obávají toho, že se Peking rozsáhlými investicemi pokusí koupit vliv v rozvojových zemích.

Na summit se sjelo kolem 30 státníků. Zeman je jediným prezidentem z Evropské unie. Některé země EU na setkání vyslaly představitele vlád. Čína bere konferenci velmi vážně. Reklamy a upozornění na akci jsou v pekingských ulicích umístěny doslova na každém sloupu. Na summit se akreditovaly stovky novinářů z celé Číny, organizátoři pro ně nachystali propagační materiály nejen o Hedvábné stezce, ale i třeba o Pekingu nebo čínské komunistické straně.

Putin po schůzce s českou hlavou státu prohlásil, že chápe své dnešní setkání jako součást přípravy Zemanovy listopadové návštěvy Ruska. Podle agentury TASS také Zemanovi poděkoval za úroveň rusko-českých vztahů v minulých letech. Zeman později řekl českým novinářům, že navštíví Moskvu, Jekatěrinburg a Tatarstán. Termín ale nechtěl upřesnit. Během schůzky s Putinem řekl, že je třeba se zaměřit na rozvoj konkrétních vazeb mezi Ruskem a Českou republikou. Zeman zároveň oznámil, že generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres navštíví Českou republiku..

"Známe váš názor na rusko-české vztahy," řekl Putin českému prezidentovi podle TASS na začátku setkání. "Do značné míry díky vám se naše vztahy v posledních letech, a to bez ohledu na složitosti, přece jen udržují na vysoké úrovni a rozvíjejí se," řekl ruský prezident na adresu Zemana.

Prohlásil rovněž, že schůzku považuje za součást "přípravy prezidentovy návštěvy Ruska v listopadu". Návštěva se už podle ruské hlavy státu začala připravovat. "Ministerstva kultury a zahraničních věcí už v Moskvě připravují výstavu (o Pražském hradu), takže věříme, že potěšeni budou také ruští znalci umění a ruská veřejnost," citovala ruská agentura šéfa Kremlu.

Zeman se v Pekingu setkal s prezidentem Putinem

Pozvání do Ruska bylo podle Zemana základním tématem schůzky. "Ale já sám jsem to pozvání nechtěl inzerovat jsa dostatečně poučen dohodou s (americkým prezidentem) Donaldem Trumpem, která se stále ještě nerealizovala," podotkl Zeman. Nechtěl proto zmínit termín, kdy Rusko navštíví. Poznamenal, že kromě Moskvy pojede i do Jekatěrinburgu a do povolžského regionu Tatarstán. Prezidentu Tatarstánu prý to už dvakrát slíbil.

Zemanova TK po pekingské schůzce s Putinem

K ekonomickým vztahům Putin konstatoval, že "bez ohledu na pokles předchozích let se začátkem letošního roku obchodní obrat zvýšil o 44 procent". "Je to dobré znamení a dobrý trend, který je třeba zachovat," dodal Putin.

Zeman růst obchodní výměny přičítá přílivu ruských turistů do ČR. "Souvisí to s postupným zvyšováním příjmů občanů, které se bohužel v důsledku krize snížily, ale teď reálné příjmy ruských občanů začaly stoupat a s tím také turistická aktivita," řekl Zeman.

"Plně s vámi souhlasím, že se musíme soustředit na rozvoj konkrétních vztahů (mezi Ruskem a ČR)," sdělil český prezident podle TASS. Představil Putinovi nového ministra obchodu a průmyslu Jiřího Havlíčka slovy, že jakožto mladý člověk "nenese vinu na tom, co se stalo v minulosti". "Po 2,5leté přestávce se bude konat zasedání mezivládní komise a očekáváme, že poskytne nové impulsy naší spolupráce," řekl Zeman. Komise podle něj zasedne za týden.

S Putinem mluvili i o terorismu a protiteroristické rezoluci, kterou Zeman prosazuje. Český prezident novinářům řekl, že šéf OSN Guterres, se kterým se dnes v Pekingu potkal, vydal deklaraci, ve které konstatuje, že protože protiteroristická rezoluce je v Radě bezpečnosti předmětem sporů, vzal si protiteroristickou agendu pod svůj úřad.

Zeman je znám svým kladným vztahem k Rusku a s jeho představiteli se setkává poměrně často. Jednal s nimi třeba v roce 2015 při moskevských oslavách 70. výročí konce druhé světové války. S Putinem se potkal i během své poslední návštěvy Číny v roce 2015. V říjnu 2014 také jednal na mezinárodní akci v Miláně s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mluvil i s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem.

V minulosti se několikrát vyslovil proti mezinárodním sankcím, které byly na Rusko uvaleny po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Svůj názor Zeman zdůvodňuje tím, že sankce podle něj nikdy nefungovaly. Jako příklad uvádí dlouholeté americké sankce proti Kubě.