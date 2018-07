Praha - Prezident Miloš Zeman dnes přijal demisi ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman už dopoledne ČTK řekl, že s kandidátkou na ministryni Janou Maláčovou (ČSSD) se setká příští týden. Předpokládá, že ji poté jmenuje členkou vlády. Návrh na Krčálovu demisi dnes prezidentovi zaslal premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman považuje za adekvátní konec ministrů kvůli plagiátorství.

Demisi Zeman dostal ráno, rozhodl se ji bez přítomnosti Krčála přijmout ještě dnes. "Příští týden si pozvu paní Maláčovou. Promiňte mi ten bonmot, ale pevně doufám, že to není manželka Zdeňka Bakaly," řekl. Choť podnikatele a bývalého majitele OKD Bakaly Michaela se za svobodna jmenovala Maláčová.

Zeman dodal, že předpokládá jmenování Maláčové ještě příští týden. Poznamenal, že se s ní nikdy nepotkal. "Přečetl jsem si některé údaje z jejího životopisu. Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní a těším se, až se s ní seznámím," řekl prezident. Krčál nabídl demisi v úterý kvůli podezření z plagiátorství v bakalářské práci.

Maláčová působila rok jako vedoucí oddělení institucionální komunikace Evropské unie při úřadu vlády. Od ledna 2012 do dubna 2014 byla zástupkyní Kanceláře Senátu při Evropském parlamentu, uvedla ČSSD. Magisterské tituly získala v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

Zeman považuje za adekvátní konec ministrů kvůli plagiátorství

Prezident Miloš Zeman považuje za adekvátní, že kvůli podezřením z opisování v akademických pracích skončili v posledních týdnech ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Plagiátorství je krádež a jakýkoliv ministr, kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit, ale ani neaspirovat do veřejné funkce, řekl dnes Zeman v rozhovoru ČTK.

"Plagiátorství je krádež svého druhu, krádež duševního vlastnictví jiné osoby a jakýkoli ministr, který ne je obviněn z krádeže, ale kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit," řekl Zeman. Dodal, že takový člověk by měl mít dostatek sebekritiky, aby na funkci vůbec neaspiroval. "Nehledě na to, že by si tím ušetřil mohutnou ostudu," dodal.

Malá rezignovala minulý týden po 13 dnech ve funkci. Média objevila podobnosti v její diplomové práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků na Mendelově univerzitě. Podobné pochybnosti existovaly také u druhé diplomové práce, kterou Malá později obhájila na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Výbor ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla.

Týden po Malé odstoupil v úterý kvůli stejnému problému také Krčál. Server Seznam Zprávy.cz upozornil na plagiátorství v jeho bakalářské práci, kterou obhajoval v květnu 2007 na Univerzitě Tomáše Bati. Specializovaný program v práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu, napsal v pondělí web. Kontrola práce na Univerzitě Tomáše Bati ukázala shodu ve 28 procentech textu. Nejvyšší shodu vykazovala s bakalářskou prací obhájenou o rok dříve. Lze tedy konstatovat, že práce vykazuje silné prvky plagiátu, řekl dnes ČTK rektor univerzity Petr Sáha.

Krčál novinářům řekl, že za normální situace by své pochybení v bakalářské práci nepovažoval za tak zásadní, aby ohrozilo jeho postavení ve vládě. Vzhledem ke složitému vzniku koaliční vlády ANO a ČSSD však nechtěl kabinet zatěžovat svou kauzou. Dodal, že nechce zatěžovat ani sociální demokracii, svou rodinu a vlastní zdraví.