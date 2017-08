New York/Praha - Prezident Miloš Zeman převezme 18. září v New Yorku ocenění od amerického židovského fondu GJCF. Oceněn bude v rámci galavečera pořádaného listem The Algemeiner. Informovala o tom organizace na svých webových stránkách. Zeman do New Yorku zavítá v rámci cesty na Valné shromáždění OSN, jehož všeobecná rozprava začíná o den později.

Fond pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershonu Jacobsonovi uděluje ceny osobnostem hájícím zájmy Židů. Zemana list zařadil již v roce 2015 mezi stovku vlivných osobností, když ocenil jeho dlouhodobou podporu Izraeli. V témže roce si na konferenci jiné organizace AIPAC český prezident vysloužil uznání amerických Židů výrokem "Jsem Žid", kterým parafrázoval německou větu Ich bin ein Berliner, již roku 1963 u Berlínské zdi pronesl někdejší americký prezident John Kennedy. Právě Zemanovo tehdejší prohlášení je ústředním motivem propagačního videa, kterým zvou pořadatelé na galavečer. Vedle Zemana budou oceněni umělec Yaacov Agam a manželská dvojice podnikatelů a filantropů David a Mona Sterlingovi.

Židovský list udělí své výroční ceny již počtvrté. Před dvěma lety byl mezi oceněnými také tehdejší realitní magnát a současný prezident USA Donald Trump.

O setkání se šéfem Bílého domu Zeman po jeho loňském zvolení usiloval a na jaře jej chtěl spojit právě s předáváním ocenění. Hradem avizovaná cesta do USA se však neuskutečnila a předání ceny bylo odloženo na září.

Prezidenti Spojených států obvykle vystupují v úvodu všeobecné rozpravy Valného shromáždění, která letos začíná 19. září.