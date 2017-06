Zvíkovské Podhradí (Písecko) - Pozvání k návštěvě Buckinghamského paláce od královny Alžběty II. dostal prezident Miloš Zeman krátce po svém nástupu do funkce. Tlumočil mu ho její nejmladší syn princ Edward. Novinářům to dnes Zeman řekl na závěr své návštěvy Jihočeského kraje.

Alžběta II. udělí Zemanovi audienci v pátek. "Jsem velmi rád, že k tomuto setkání dojde, možná že se setkám i s některým z dalších členů britské vlády," poznamenal prezident. Česká diplomacie vyjednává o možnosti schůzky s premiérkou Theresou Mayovou či dalším členem jejího kabinetu. Situaci ale komplikuje složitá situace ve Velké Británii po volbách z minulého týdne.

Podle Zemana první impuls k audienci vznikl při návštěvě prince Edwarda. Ten přijel v březnu 2013 soukromě se svou ženou do Prahy jen několik dnů po nástupu Zemana do funkce a byl prvním zahraničním hostem, kterého nový český prezident přijal. "Tlumočil pozvání do Buckinghamského paláce," řekl dnes Zeman.

Prezident zdůraznil, že se v Anglii setká s válečnými veterány, kterým udělí Medaili za hrdinství. Novináři by podle něj ocenění veteránů měli věnovat zhruba stejnou pozornost jako setkání s královnou, "protože si to veteráni zaslouží". Vyznamenání dostane pět veteránů, kteří za druhé světové války působili v řadách britské Royal Air Force (RAF), řekl.