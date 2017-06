Praha - Vítěz podzimních voleb do Poslanecké sněmovny dostane do prezidenta Miloše Zemana první šanci na sestavení vlády. Zeman to dnes řekl na návštěvě Jihočeského kraje. Podle něj nejsilnější politický subjekt nemá být opomíjen a obcházen a vítězství ve volbách má být tímto způsobem respektováno. Zeman uvedl, že to je jeden ze dvou principů, jimiž se bude na podzim po volbách řídit.

Kromě uznání vítěze voleb prezident prosazuje i to, aby nejsilnější politický subjekt jednal s poraženými. To považuje za druhý princip. "Je to tolerance nebo chcete-li velkorysost. A to zejména k těm, kteří prohráli málo. To znamená ke druhému nebo třetímu na (cílové) pásce. Protože tím, že se snažíme zadupat poražené do země v nich vyvoláváme naprosto zbytečnou zatrpklost a nenávist," uvedl Zeman.

Prezident připomněl, že podle ústavy má první dva pokusy na to, aby pověřil konkrétní osobu sestavením vlády. Přeje si, aby na základě volebních výsledků podařilo pomocí těchto dvou principů kabinet vytvořit. "Doufám, že tím zmizí nenávist, která přerůstá jakoukoliv rozumnou míru. A že jednotliví politici si nebudou přes média vzkazovat různé nepříjemné věci a budou schopni se mezi sebou dohodnout," uvedl Zeman.