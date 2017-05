Kuřim (Brněnsko) - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) má podle prezidenta Miloše Zemana čas si rozmyslet svou demisi do 10. června, kdy se prezident vrací z návštěvy Vietnamu a Kazachstánu. Pokud si svůj odchod z vlády do té doby nerozmyslí, Zeman ji odvolá a na její místo jmenuje současného náměstka Stanislava Štecha. Řekl to na tiskové konferenci v Kuřimi na Brněnsku. Návrh na odvolání Valachové k dnešnímu dni má Pražský hrad od pátku. Zeman zopakoval, že považuje za nesmysl, aby se měnili ministři několik měsíců před volbami.

Ministryně dnes oznámila, že chce obhájit kariérní řád učitelů ve Sněmovně a dokončit práci na novele, kterou dnes senátoři vrátili s úpravami dolní komoře. Demisi, kterou podala k dnešnímu datu kvůli kauze se sportovními dotacemi, ale nestahuje. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nadále s odvoláním Valachové počítá.

Ministryně se rozhodla rezignovat, aby převzala politickou odpovědnost za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. Rezignaci Valachová oznámila v době, kdy vládu odmítal opustit kvůli podezřením z obcházení daní či ovlivňování médií bývalý vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO).