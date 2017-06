Praha - Penzistům a penzistkám se budou od příštího roku pravidelně zvyšovat důchody více než dosud. Od příštího roku by měly vzrůst zhruba o 500 korun měsíčně, podle nynějších pravidel by to bylo přibližně o stokorunu méně. Změny přinese důchodová novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Prezident rovněž stvrdil zvýhodnění rodin s dětmi, od daní po rodičovskou.

Důchody každoročně porostou rychleji než doposud

Penzistům a penzistkám se budou od příštího roku pravidelně zvyšovat důchody více než dosud. Od příštího roku by měly vzrůst zhruba o 500 korun měsíčně, podle nynějších pravidel by to bylo přibližně o stokorunu méně. Do starobního důchodu by se mělo odcházet v 65 letech, vláda ale bude moci tuto hranici podle okolností posouvat. Nyní v zákoně omezení není. Změny přinese důchodová novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jejím podpisu informoval Hrad.

Důchody se budou zvyšovat o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace se využije pro výpočet v případě, pokud bude pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. Změna valorizačního vzorce bude v příštím roce znamenat pro státní rozpočet zatížení zhruba 2,5 miliardy korun.

Vládní novela sice stanoví hranici pro odchod do penze na 65 let, věk ale bude moci vláda časem upravovat podle doby dožití. Důchodový věk se nyní každoročně zvyšuje u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce, legislativa počítá se sjednocením věku pro odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1971. Takzvaný strop pro růst věku stanoven není.

Novela změní také účel využití peněz z účtu rezervy pro důchodovou reformu, jenž se přejmenuje na účet rezervy důchodového pojištění. Nebudou určeny na reformu, ale na dávky nebo na krytí schodků mezi příjmy a výdaji důchodového pojištění.

Zeman stvrdil zvýhodnění rodin s dětmi, od daní po rodičovskou

Daňová sleva na první dítě se zvýší, nárok na dětské přídavky se rozšíří a rodiče vícerčat budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal podle informací Hradu prezident Miloš Zeman, navíc zavede možnost zrychleného čerpání rodičovského příspěvku.

Daňová sleva na první dítě novelou vzroste od příštího roku o 150 korun měsíčně, nově bude činit 15.204 korun za rok. Změna připraví státní rozpočet o 2,1 miliardy korun ročně. Rodiny s vícerčaty budou čerpat podle sněmovních úprav rodičovský příspěvek celkem 330.000 korun místo nynějších 220.000 korun. Úprava vyjde stát v prvním roce asi na 400 milionů korun navíc, v dalších letech by se rozpočtový výdaj snížil kvůli užšímu okruhu příjemců zhruba na 210 milionů korun.

Nárok na přídavky na děti budou mít rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima místo nynějšího 2,4 násobku. Navíc přídavky v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, se mají zvýšit o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Předloha zruší nynější horní hranici čerpání rodičovského příspěvku 11.500 korun měsíčně. Rodič by mohl pobírat dávku až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Nejvyšší příspěvek by mohl činit zhruba 34.620 korun, úřady by ho vyplácely asi půl roku. Na tuto částku by dosáhli podle webové kalkulačky ministerstva práce lidé s příjmem nad 86.000 korun.

Novela také zvýší odměny pro pěstouny a zařadí doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu mezi takzvané státní pojištěnce. Znamená to, že stát za ně bude hradit zdravotní pojištění, což jej přijde asi na 49 milionů korun ročně.