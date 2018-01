Moskva/Kyjev - Proruský kandidát Miloš Zeman může vyhrát první kolo prezidentských voleb v Česku, ale prohrát v kole druhém, napsal dnes ruský liberální list Kommersant a upozornil, že Jiří Drahoš by pro Rusko nebyl tak výhodný partner. Deník Ukrajinska pravda napsal, že "proruský kandidát Zeman kráčí k vítězství" i s kontroverzními výroky o anektovaném Krymu a s problémy s alkoholem.

Hlavní duel v českých volbách podle Kommersantu svedou uchazeči s protikladnými názory: v průzkumech favorizovaný Zeman odmítá přijímat uprchlíky a Rusko považuje za strategického partnera, zatímco jeho hlavní soupeř Jiří Drahoš připouští přijetí části migrantů a obviňuje Rusko z vměšování do českých voleb. Za třetího z favoritů list označil Michala Horáčka.

"Z devíti kandidátů osm podporuje členství Česka v Evropské unii, připouští přijetí 2600 uprchlíků v rámci přerozdělení a jsou proti zrušení sankcí proti Rusku," poznamenal deník s tím, že Zemanův soupeř v druhém kole může získat většinu voličů vyřazených kandidátů.

"Ačkoliv Miloš Zeman vede, nestačí mu hlasy na to, aby získal absolutní většinu a omezil volby na jedno kolo. Všichni dotázaní experti se přiklánějí k tomu, že se druhé kolo uskuteční. A neexistuje záruka, že vítěz prvního kola vyhraje i v kole druhém," poznamenal deník.

Dodal však, že ani v případě vítězství Drahoše nemusejí být podle politologa Vadima Truchačova perspektivy rusko-českých vztahů až tak špatné: Drahoš není nejhorší varianta z kandidátů a také slibuje omezit zásahy do politiky na minimum a soustředit se na reprezentativní funkci, jak to prezidentovi předepisuje česká ústava.

Každopádně se experti shodují, že postoj kandidátů k Rusku není pro české voliče tím hlavním, více se jich dotýkají vztahy s EU a domácí záležitosti. Ale proti Drahošovi se podle Truchačova může obrátit skutečnost, že na rozdíl od Zemana je ochoten přijmout jistý počet uprchlíků.

Ukrajinska pravda upozorňuje, že Zeman má šanci zůstat ve funkci. "Přestože v Česku má prezident spíše ceremoniální funkce, stávající šéf státu ustavičně byl v centru pozornosti jak doma, tak v zahraničí. To mu umožnily skandály. Zeman ustavičně někoho kritizuje - politiky, eurokraty, migranty, gaye - a vytváří si image obránce obyčejných lidí. A ještě se kamarádí s Vladimirem Putinem, kritizuje protiruské sankce a navrhuje odpustit Rusku anexi Krymu za peněžní kompenzaci Ukrajině," napsal list.

Český prezident sice netvoří zahraniční politiku státu, ale podle deníku nelze podceňovat jeho vliv, a to tím spíše, že "premiér osobně závisí na prezidentovi": vláda sice nemá většinu v parlamentu, ale prezidentova podpora pomáhá Andreji Babišovi setrvat u kormidla. Jestli Zeman vyhraje, prudce vzrostou Babišovy šance dál vládnout - a na oplátku Zeman získá možnost své nápady prosadit ve vládě.

Naštěstí ale podle komentátora představa znovuzvolení proruského prezidenta neraduje všechny Čechy, Zemanovo počínání ostře kritizují prakticky všichni ostatní kandidáti, "a to dává naději, že kandidát, který se dostane spolu s ním do finále, dokáže spojit všechny protestní hlasy a vyhrát." Bookmakeři ale čím dál víc věří v Zemanovo vítězství. Ono totiž spojit hlasy kriticky naladěných voličů není až tak jednoduché, a to i vinou doslova dosti chudé Drahošově kampani.