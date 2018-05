Praha - Prezident Miloš Zeman podle zástupců pravicových stran pomáhá ruské propagandě. Jeho výroky o někdejší výrobě nervově-paralytického jedu novičok v Česku neslouží zájmům České republiky ani bezpečnosti země, uvedl šéf ODS Petr Fiala. Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jan Lipavský (Piráti) chce kvůli kauze pozvat zástupce zpravodajců, na základě jejichž zpráv prezident o novičoku v Česku hovořil, na jednání výboru. Zemana se zastal předseda SPD Tomio Okamura.

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka se Zeman chová jako aktivní agent Kremlu. Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že vyjádření Zemana umožní spřádat nejrůznější spiklenecké teorie. "V Kremlu musí být na našeho prezidenta opravdu hrdí," napsal. Podle Okamury bylo naopak špatné dřívější lhaní o tom, že podobné jedy vyrábějí a testují jenom Rusové. "Pokud prezident tuto lež zpochybnil, jednal v duchu svého prezidentského poslání," napsal ČTK Okamura. "Nelze přece na pravdu pohlížet tak, že pokud je nepříjemná Bruselu nebo rusofobům, tak ji popřu," uvedl.

Lipavský na twitteru napsal, že si Zeman ze zpráv tajných služeb vybírá, co se mu hodí. "Ruská oficiální propaganda to ad absurdum překrucuje dále. Budu iniciovat pozvání zástupců tajných služeb na zahraniční výbor," napsal.

Čtvrteční vyjádření Zemana o výrobě jedu v Česku v malém množství jako argumentu k tvrzení, že britská vláda klame v případu otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury, dnes použila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. "(...) žvást vlády Theresy Mayové o tom, že novičok se jakoby vyráběl pouze v Rusku, vyvrátil prezident Česka, který potvrdil, že jeho země vyrobila tuto otravnou látku," citovala ji agentura TASS.

Gazdík ve vyjádření pro ČTK připomenul, že Zeman uvedl, že zprávy zpravodajských služeb o možné výrobě jedu v ČR si odporují a Zeman se přiklonil k variantě nahrávající Rusku. "Popřel tím mimo jiné i prohlášení českého ministra zahraničí. Ostatně prokremelská Russia Today si tohoto prezidentova oznámení všimla hned včera. Je toto všechno náhoda? Miloše Zemana můžeme klidně považovat za aktivního agenta Kremlu," uvedl.

Dlouholetý Zemanův kritik, šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek‏ na twitteru poznamenal, že Zeman je na roztrhání. "Čínští investoři ho mají na dobré vazby na Kreml. Rusové ho mají na svou lživou propagandu. My ho máme na permanentní ostudu," konstatoval.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dává Zemanovy výroky do souvislosti s čtvrtečním posunem v dotační kauze Čapí hnízdo. "Vždycky když má premiér Babiš nějaký průšvih, třeba že mu státní zástupci odmítnou stížnost proti trestnímu stíhání za Čapí hnízdo, přijde prezident Zeman a odpálí nějakou zahraničněpolitickou bombu. Náhoda? Nemyslím si," uvedl na sociálních sítích.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že za klíčové pokládá sdělení, že mělo jít o látku podobnou, nikoli identickou, látce, která byla k atentátu v Salisbury použita. "Tudíž ČR nemůže být jakkoliv zmiňována jako země, odkud by použitá chemikálie měla pocházet," uvedl. Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že Česko se specializuje na pomoc lidem zasaženým chemickými látkami hromadného ničení, proto s nimi musí být schopno pracovat. "Pokud Rusko zmiňovalo tuto naši kompetenci v souvislosti s útokem v Salisbury, byla to jen součást jeho strategie vyvolávat informační chaos a zametat stopy. Tomu bychom my neměli nikdy pomáhat," uvedl.

Zeman ve svém tvrzení vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle něhož nervově-paralycká látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, je novičok. Naopak civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) dospěla k závěru, že tento plyn není novičok, uvedl ve čtvrtek Zeman s tím, že po prostudování zpráv obou tajných služeb se přiklonil k názoru vojenských zpravodajců.