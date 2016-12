Praha - Prezident Miloš Zeman podle předsedy ODS Petra Fialy opakoval ve vánočním poselství své známé názory a na jeho projevu není ani příliš co komentovat. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek postrádal v proslovu hlavy státu ze zámku v Lánech samotné poselství a vizi směřování Česka. Šéf KSČM Vojtěch Filip považuje proslov za vyvážený, k vládě by byl však kritičtější v otázce navyšování důchodů.

Fiala ČTK napsal, že sledoval standardní Zemanův vánoční projev. Prezident ho podle něj pojal tak, jako by byl jakýmsi alternativním předsedou vlády. "Glosoval vládní agendu a konkrétní události. Na projevu není moc co komentovat, prezident jen opakoval své známé názory," uvedl Fiala. Dodal, že o vánočním poselství prezidenta má jinou představu. "Ale to je věc vkusu," napsal.

Prezident podle Kalouska bilancoval některé události a ekonomické ukazatele roku 2016 ze subjektivního pohledu. "Na to má jistě právo, ale nezazněla sebemenší vize, ke které by země měla směřovat, žádné povzbuzení občanů k té či oné aktivitě, která by mohla udělat svět lepším," řekl Kalousek ČTK. Z tohoto pohledu byl podle něj projev promarněnou příležitostí.

Na twitteru Kalousek dodal, že prezidentovi nevěří jeho tvrzení, že je proti jakékoliv cenzuře internetu. "Vládní návrh zákona, který cenzuru obsahuje, podepsal bez protestu," napsal. Zeman v červnu podepsal zákon o přísnější regulaci hazardu, který dává ministerstvu financí právo nařídit blokování vybraných webových stránek.

Filip považuje obecně projev za vyvážený. "Až na jedno, nesouhlasím s tím, jak prezident hodnotil důchody. Jsem přesvědčen, že vláda mohla udělat mnohem víc," řekl ČTK předseda KSČM. Růst důchodů na začátku roku 2016 byl podle prezidenta ubohý, Filip ho považuje za ostudný. Zeman naopak ocenil očekávaný růst o zhruba 300 korun v příštím roce.

Pozitivně naopak hodnotí Filip odmítavý názor prezidenta k dobrovolnému přijímání migrantů do ČR. "Migrační krize se nedá řešit u nás, ale v místě, kde konflikt vzniká," uvedl. Stejně jako Zeman si myslí, že odchod Británie z Evropské unie je výsledkem špatné práce Evropské komise. S prezidentem se naopak neshoduje v bezvýhradně pozitivním náhledu na zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

Europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09) v projevu postrádal vyjádření k hodnotám a směřování ČR. "Prezident nabídl jen lehce komentovaný přehled zpráv za rok 2016, podporu ruské propagandy a Číny," napsal Pospíšil na twitteru.

Zemanův projev byl podle Babiše pozitivní a sjednocující

Vánoční poselství prezidenta Zemana bylo podle ministra financí Andreje Babiše pozitivní a sjednocující. Zeman je skvělý rétor, napsal ČTK v textové zprávě předseda hnutí ANO. S hlavou státu se Babiš neshodne v kritickém názoru na objem investic v dopravě či v hodnocení policejní reorganizace, naopak stejně jako prezident považuje Evropskou komisi za neschopnou.

Babiš ČTK v textové zprávě napsal, že Zeman je skvělý rétor. "Jsem rád, že jeho projev byl pozitivní a sjednocující," uvedl. S prezidentem souhlasí vicepremiér v tom, že současná doba je pro život v ČR pozitivní. "Dobře vybíráme daně a ekonomika roste. Nicméně růstu neodpovídají platy v naší zemi," uvedl. Stejně jako Zeman oceňuje zvýšení důchodů vládou od příštího roku či pravděpodobně přebytkový rozpočet za letošní rok.

Zeman kritizoval nízký objem investic v dopravě, podle Babiše jsou však nižší čísla oproti roku 2015 způsobená tím, že tehdy se spěchalo s vyčerpáním evropských fondů. "Nicméně i tak budou například investice do dopravní infrastruktury letos 80 miliard korun, což je víc než v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014," uvedl Babiš.

Zeman řekl, že v otázce policejní reorganizace byl letos nestranný. Ve sporu mezi ČSSD a ANO o nakonec realizované sloučení protikorupčního útvaru a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) chybovaly podle něj totiž obě strany. "Reorganizace zničila jediný policejní útvar, který se nebál jít po všech včetně politiků a jako jediný nehlásil vedení policie, jaké vyšetřuje kauzy," uvedl Babiš na adresu ÚOOZ.

Předseda ANO souhlasí s názorem prezidenta, že Evropská komise je neschopná. Unie podle Babiše neumí řešit migrační krizi. "Nevidím přímou souvislost mezi migrační krizí a terorismem, spíš vnímám, že teroristé zneužili pozvání migrantů (německou kancléřkou) Angelou Merkelovou a přišli do Evropy spolu s uprchlíky," uvedl Babiš. Zeman řekl, že dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrací a teroristickými útoky v Evropě.

Babiš ocenil i Zemanovu chystanou cestu za nově zvoleným prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. "Trumpovi by se mohlo podařit vyřešit konflikty na Blízkém východě, za něž nesou i Spojené státy spoluzodpovědnost," míní.

Sobotka je rád, že Zeman ocenil ekonomické výsledky vlády

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je rád, že Zeman v poselství ocenil výsledky vlády, pokud jde o hospodářský růst, zvyšování mezd či nízkou nezaměstnanost. Prostřednictvím tiskového odboru Úřadu vlády Sobotka ČTK sdělil, že chce, aby pozitivní vývoj ekonomiky pokračoval. Podle dalších politiků Zeman ve svém projevu nepřekvapil.

Prezident dnes ocenil to, že stav ekonomiky se promítá i do životní úrovně prostřednictvím růstu průměrné mzdy, valorizace důchodů a nízké nezaměstnanosti. Vadí mu naopak nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky.

Sobotka je rád, že Zeman ocenil jeho vládu, pokud jde o hospodářský růst a zvyšování mezd. "I nejnižší nezaměstnanost, kterou máme v rámci Evropské unie. Mým cílem je, aby tento pozitivní vývoj naší ekonomiky pokračoval i v roce 2017 a projevil se co nejvíc v růstu životní úrovně lidí," uvedl Sobotka.

Předsedu Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) poselství nepřekvapilo. "Jednalo se o dlouhodobě známé názory Miloše Zemana v kondenzované formě," napsal na twitteru. Šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) označil poselství za objektivní a vyvážené. "I když mohlo být zaměřeno více do budoucnosti. Některá témata, která pan prezident zmínil, by bylo žádoucí více rozvinout nebo je o nich možné polemizovat," uvedl v tiskovém prohlášení Štěch.

Dílčí výhrady má Štěch k Zemanově kritice některých sociálních dávek. "Řada zaměstnavatelů nemá zájem dlouhodobě nezaměstnané přijímat, nechtějí jít do rizika a raději jim vystaví potvrzení, že pro ně nabízená pracovní místa nejsou vhodná," uvedl. Zdrženlivější by byl i u radosti nad zvolením republikána Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. "Pořád totiž nevíme, jaká bude jeho politika a jestli povede ke zklidnění v mezinárodní oblasti," řekl Štěch.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek před rokem poselství nesledoval a uvedl, že stejně jako mnoho let předtím dal v jeho době přednost obědu u tchyně a tchána s rodinou. Totéž deklaroval letos už před Vánocemi. "Dívat se nebudu," sdělil v pátek na dotaz ČTK.