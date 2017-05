Brno - Zbytečně nízký je podle prezidenta Miloše Zemana podíl 1,4 procenta HDP, který by mělo Česko do roku 2020 začít vydávat na oblast obrany. Prezident to dnes řekl na zahájení mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně.

"Plně podporuji zvyšování výdajů na obranu v dnešní složité mezinárodní situaci," uvedl Zeman. Připomněl, že v dobách jeho premiérování vydávala země na obranu dvě procenta HDP. "Považovalo se to za samozřejmost. Dnes jsme naplněni úžasem, když o nějakou desetinku zdvihneme výdaje na obranu," prohlásil prezident.

Podle dohody členských zemí NATO by přitom jednotliví spojenci měli na obranu vydávat dvě procenta svého HDP. S tím ale mají problémy téměř všechny evropské země, tento limit plní pouze Řecko a Velká Británie.

Dostat se do roku 2020 u výdajů na obranu na hranici 1,4 procenta HDP, se zavázala nynější koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podle současného návrhu ministerstva financí by ovšem vojáci v roce 2020 měli dostat jen 1,16 procenta HDP. Ministr Martin Stropnický (ANO) ale varoval, že si nedovede představit, že by kabinet svůj závazek nesplnil.

Zeman v Brně dále řekl, že zbrojní exportéry je třeba podporovat jako každé jiné. Problém vidí v licenční politice, která podle něj nevhodně omezuje export do neembargovaných zemí pod záminkou rizika reexportu do rizikových států. "Já na to vždy říkám: 'Co je vám do toho. Vyvážíte do bezpečných zemí a co s tím ty bezpečné země dále udělají, to už je jejich a nikoliv naše věc'," řekl. Byrokratické omezení, jak to nazval, považuje za nejdůležitější překážku českého zbrojního exportu v současnosti.

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET a přidružené akce začaly na brněnském výstavišti dnes. V Brně vystavuje 518 firem z 31 zemí. Znamená to mírný nárůst oproti poslednímu ročníku akce v roce 2015. Proti veletrhu protestují aktivisté.