Praha - Prezident Miloš Zeman dnes prostřednictvím videotelefonu poděkoval českým vojákům v zahraničních misích za jejich práci a boj proti různým formám islámského terorismu. Veliteli mise v Afghánistánu popřál, aby "nedocházelo ke zbytečným ztrátám". S veliteli hovořila i nová ministryně obrany Karla Šlechtová, přítomen byl také náčelník generálního štábu Josef Bečvář. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident telefonicky hovořil s veliteli misí Armády ČR v Afghánistánu, Mali, na Sinaji, Golanských výšinách a v Iráku. Vojákům rovněž popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Česká armáda má nyní v misích mezi 400 a 500 vojáky, příští rok by jich mohlo být o několik set více. Bečvář koncem listopadu na velitelském shromáždění české armády uvedl, že by se v příštím roce mohlo zvýšit české zapojení v Afghánistánu a Iráku. Přesné návrhy zatím nejsou podle zástupců armády známy. V Afghánistánu by se posílení českých jednotek mohlo týkat desítek vojáků, do Iráku by podle dřívějšího vyjádření ministra Martina Stropnického (ANO) mohlo odjet 200 až 300 vojáků různých jednotek. Dalších asi 250 vojáků se zapojí do posílení přítomnosti NATO v Pobaltí. Vyslání více vojáků do Afghánistánu a nové jednotky do Iráku musí schválit Parlament.

Ministr Stropnický je v nové vládě premiéra Andreje Babiše ministrem zahraničních věcí. Na jeho místo přešla Karla Šlechtová, která byla dříve ministryní pro místní rozvoj. Prezident novou vládu jmenoval ve středu, premiér Babiš chce dolní komoru požádat o důvěru 10. ledna. Babiš by chtěl, aby Česká republika v budoucnu poslala vojenskou jednotku do Libye na ochranu hranice této země. Úkolem vojáků by byl boj proti migraci.