Praha - Prezident Miloš Zeman dnes po jednání se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem znovu odmítl přijímání migrantů do Česka. Vyzval naopak k pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. O pomoci v zemích původu mluvil i Steinmeier. Zároveň ale žádal, aby evropské země respektovaly rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD). Soud minulý zamítl žaloby Maďarska a Slovenska proti kvótám na rozdělování migrantů a potvrdil platnost programu přerozdělení 120.000 lidí.

Zeman odmítl přijímání uprchlíků, a to i v případě, že by za ně mělo dostávat Česko od evropských institucích peníze. "Mám silné pochybnosti o slučitelnosti jejich kultury - mám tím samozřejmě na mysli migranty muslimského typu - s evropskou kulturou," řekl.

Odmítl také, že by Praha byla v migrační krizi nesolidární s ostatními evropskými státy, a poukázal na to, že Česko investuje peníze do rozvojové pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Právě na pomoc v zemích původu by se podle Zemana měla zaměřit i EU. "Řekl jsem panu prezidentovi Steinmeierovi, že si dovedu představit velmi účinnou pomoc evropských zemí v zemích původu migrantů, ať už je to elektřina, ať už jsou to vodní zdroje, školy, nemocnice a další oblasti," řekl. Uvedl rovněž, že odchod migrantů zhoršuje sociální situaci ve státech, odkud pocházejí.

"Přirozeně je správné, a říkám to i v Německu, že musíme dát lidem důvod pro to, aby chtěli zůstat v zemi, odkud pocházejí," řekl Steinmeier. Znamená to podle něj přispívat k hospodářskému růstu a k zajištění právního státu v zemích, odkud migranti pocházejí.

Německý prezident ale zároveň apeloval na to, aby se unijní státy řídily rozhodnutími ESD. "Co se týká rozhodnutí ESD, nelze je akceptovat jen v případech, kdy se nám to hodí," řekl.

Prezidenti se neshodli také v otázce protiruských sankcí EU. Zatímco Zeman vyzval k jejich zrušení, protože podle něj nevedou k cíli, podle Steinmeiera nejsou samoúčelné a bude je možné odstranit teprve v okamžiku, kdy se podaří dosáhnout pokroku v mírovém procesu na Ukrajině.

Steinmeier ale zároveň uvedl, že ve velkém množství oblastí mají Česko a Německo společné zájmy. Zmínil například digitalizaci průmyslu, výstavbu přeshraniční dopravní infrastruktury nebo spolupráci ve vědě a výzkumu. Oba prezidenti také chválili česko-německé vztahy, podle nich se daří překonávat temné kapitoly minulosti.

Steinmeier byl na první oficiální návštěvě Prahy v prezidentské funkci, dříve opakovaně navštívil Česko jako ministr zahraničí. Na Pražském hradě se kromě Zemana setkal i s některými členy vlády, například s vicepremiérem pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL) a ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO).

Dnešní Steinmeierova návštěva byla půldenní, na odpoledne má německý prezident další program v Berlíně. Zeman proto vyjádřil přesvědčení, že se Steinmeier do Prahy brzy vrátí a jeho další návštěva bude delší.