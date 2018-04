Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na oslavách 70 let od vzniku Izraele na Pražském hradě opět podpořil přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kritici tohoto plánu jsou zbabělci, řekl. Prvním krokem ze tří bude podle něj příští měsíc otevření českého honorárního konzulátu v Jeruzalémě. Za podporu Zemanovi při oslavě poděkovali zástupci židovského státu.

Ministerstvo zahraničí Zemanova slova o květnovém otevření honorárního konzulátu následně potvrdilo, bude v západním Jeruzalémě, povede ho česko-izraelský byznysmen Dan Propper. Do konce roku se v Jeruzalémě otevře také České centrum, uvedlo ministerstvo v prohlášení. "Chceme tak svou přítomnost v Jeruzalémě posílit a napomoci rozvoji vzájemné spolupráce v celém spektru oblastí," napsala česká diplomacie. Tento krok ale podle prohlášení MZV nemá žádný vliv na konečnou dohodu o Jeruzalémě a Česká republika plně respektuje společnou pozici Evropské unie, která považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i budoucího státu Palestina.

Záznam z projevu prezidenta Zemana:

Zeman ve svém projevu na oslavách poukázal na to, že je to poprvé, kdy je Pražský hrad dějištěm oslav výročí jakéhokoliv státu. Prezident podle svých slov věří tomu, že nastanou tři fáze přesunu české ambasády do Jeruzaléma. První z nich je vznik honorárního konzulátu, další fází bude přesun českých institucí, jako je CzechTourism nebo CzechTrade. Třetí fází by byla samotná ambasáda. "Příští rok v Jeruzalémě," zakončil prezident svůj projev slovy ze židovské modlitby.

Zeman se v projevu pronášeném v angličtině také vyslovil k evropským kritikům návrhů na přesun ambasád do Jeruzaléma. "Sami sebe označují za prostředníky, já jim říkám zbabělci. Připouštím, že to není příliš zdvořilé, ale myslím, že je to upřímné," řekl. Uvedl také, že přesun ambasády navrhl před čtyřmi lety, a odmítl, že by tím okopíroval Spojené státy. "Naopak, Spojené státy americké okopírovaly můj návrh," podotkl.

Na české politické scéně debata o posílení zastoupení v Jeruzalémě ožila poté, co americký prezident Donald Trump loni v prosinci označil Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil záměr přesunout tam americkou ambasádu. "V budoucím období se budou vyhodnocovat další možnosti míry a podoby zastoupení v Jeruzalémě," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Sídlo pro pobočku Českého centra v západním Jeruzalémě se zatím hledá, otevřít by se mohlo v listopadu, nebo prosinci, dodala.

Velvyslanec Daniel Meron poděkoval v češtině Zemanovi za vřelé přátelství a poté citoval z dopisu, který českému prezidentovi poslal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Šéf izraelské vlády v něm poděkoval Zemanovi za vytrvalou podporu v uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Zmínil také vztah prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka k Izraeli. Náměstkyně izraelského ministra zahraničí Cipi Chotovelyová připomněla, že Zeman je jedním z prvních světových státníků, který Jeruzalém hlavním městem Izraele uznal. V očích izraelského národa je Zeman hrdinou, řekla.

Proti uskutečnění oslav vzniku Izraele na Pražském hradě protestovala v podvečer na Hradčanském náměstí zhruba třicítka lidí s palestinskými vlajkami a transparentem vyzývajícím k ukončení zabíjení v Palestině a ke skončení okupace palestinského území. Kolemjdoucím rozdávali tiskoviny podporující jejich pohled na palestinskou otázku, Izrael se podle nich v Palestině dopustil a dopouští etnické čistky.