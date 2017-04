Praha - Prezident Miloš Zeman dnes omilostnil muže nemocného rakovinou, který byl odsouzen za majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování. Oznámil to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Je to sedmá milost, kterou Zeman udělil od svého nástupu do funkce. Většinu milostí zdůvodnil právě vážným zdravotním stavem odsouzených a jednu milost udělil na základě žádosti papeže mladé ženě, která se ve vězení starala o malé dítě.

"Prezident republiky přihlédl k velmi závažnému onkologickému onemocnění omilostněného, který nyní podstupuje bezodkladnou specializovanou a náročnou léčbu, a prominul mu zbytek trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování," sdělil Ovčáček. Muži už soud kvůli špatnému zdravotnímu stavu výkon trestu přerušil.

Už před prezidentskými volbami v roce 2013 se Zeman zavázal, že nebude udělovat milosti, s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc v udílení milostí převedl v listopadu 2013 na ministerstvo spravedlnosti.

Loni v prosinci omilostnil prezident také muže s onkologickým onemocněním, který byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Ovčáček tehdy sdělil, že milost Zeman udělil přesto, že odsouzený je "značným recidivistou".