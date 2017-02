Praha - Prezident Miloš Zeman k dnešnímu dni odvolal z funkce ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). Zároveň řízením úřadu pověřil od 1. března předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD). Na tiskové konferenci to dnes řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

O odvolání Mládka požádal Zemana minulý týden Sobotka. Premiér chce resort řídit dočasně, nového ministra plánuje prezidentovi navrhnout po sjezdu sociální demokracie, který začne 10. března. Podle Ovčáčka chce Zeman v nejbližší době Mládka přijmout a poděkovat mu za jeho práci. Ovčáček vyzdvihl Mládkovu podporu ekonomické diplomacii a jeho proexportní politiku. Nový ministr by podle něj měl na práci Mládka navázat.

Za hlavní důvod personální změny Sobotka označil postup Mládka v otázce cen mobilních dat. Mládek byl kritizován mimo jiné kvůli tomu, že jeho úřad do návrhu telekomunikačního zákona doplnil zákaz možnosti sjednávat si u operátorů individuální ceny tarifů.

Zatím není jasné, kdo by se měl novým ministrem stát. Spekuluje se o státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomáši Prouzovi (ČSSD), někdejším sociálnědemokratickém ministru průmyslu Milanu Urbanovi nebo Mládkovu náměstkovi Jiřím Havlíčkovi.

Sobotka odmítá spojování hledání šéfa MPO se sjezdem ČSSD

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmítl, že by výběr nástupce dnes odvolaného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) nějak souvisel s nadcházejícím sjezdem strany. O spojitosti mluvil dnes například předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů František Laudát. Ten uvedl, že se obává, že Sobotka nadřadil své politické zájmy nad zájmy země. Sobotka chce jméno nového ministra oznámit po sjezdu sociální demokracie, i vzhledem ke složitosti resortu nechce funkci předsedy vlády a vedení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) slučovat příliš dlouho.

"Mým úkolem teď je, abych vybral dobrého ministra na posledních osm měsíců mandátu vlády. Mám určitý okruh lidí, zahájil jsem s nimi rozhovory bez ohledu na to, že ještě nebyl sjezd ČSSD," řekl dnes novinářům Sobotka. Funkci premiéra a člena vlády odpovědného za vedení MPO nechce zastávat současně příliš dlouho. "Agenda MPO je skutečně velmi rozsáhlá, vyžaduje to ministra. Mým cílem je, aby tam nový člověk byl co nejdříve," řekl.

Laudát dává Sobotkovo vyčkávání do souvislosti s tím, že vláda by měla nominovat dva členy Českého telekomunikačního úřadu, kterým končí mandát. Ve hře jsou podle něj i mocné posty v energetice. "Takže se domnívám, že tam se jedná i o personální záležitosti, které mohou pomoci ve vyjednávání podpory na stranickém sjezdu," řekl dnes Laudát ve Sněmovně novinářům.

TOP 09 chce podle Laudáta pomoci s řešením problémů nemravných cen za mobilní služby. Z hlediska resortu označil výměnu ministra krátce před volbami do Sněmovny za nešťastné a zbytečné.

Se Sobotkovým výkladem souhlasí poslanci ČSSD. Podle místopředsedy poslaneckého klubu strany Romana Váni nemá premiér zapotřebí obchodovat s funkcemi. "Jmenování a odvolávání ministrů je ve výlučné kompetenci předsedy vlády. Takto je to i v rámci strany u nás nastaveno. On se sice radí, ale rozhoduje sám," řekl Váňa. "Nemyslím si, že by tato věc souvisela s nadcházejícím sjezdem, protože pan předseda to nemá ani zapotřebí," dodal.

Prezident Miloš Zeman dnes Mládka odvolal z funkce a řízením ministerstva dočasně pověřil Sobotku. "To, že tuto pozici dočasně přebírá pan premiér, svědčí buď o tom, že pan premiér chce tomu resortu věnovat zvýšenou pozornost, což je určitě dobře. Nebo druhý důvod může být, že v tuto dobu sociální demokracie nemá žádného vhodného kandidáta na tuto funkci," komentoval situaci předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.