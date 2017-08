České Budějovice - Koláč i slivovici ochutnal prezident Miloš Zeman na agrosalonu Země živitelka, který dnes začal v Českých Budějovicích. Nejdelší dobu strávil u stánku Potravinářské komory České republiky. Po návštěvě zemědělské výstavy zajel na oběd do restaurace Hubert v Hluboké nad Vltavou, potom odjel zpět do Prahy.

Nejdříve zkusil slivovici z Bruntálu. Nabídl mu ji František Cáb, který jezdí na Zemi živitelku od roku 1998. Od roku 1999 každoročně hostí tímto alkoholem prezidenty, kteří jezdí na zahájení agrosalonu.

"Je to tradice. Nedáváme jednoletou, ta je taková voňavější, dáváme tříletou sudovou, aby byla uležená, a páni prezidenti, i pan Klaus, si na to zvykli, že je to taková malá tradice. Naléváme málo, aby se probudily žaludeční šťávy, protože destilát v malém množství je lék, žaludeční kapky," řekl ČTK Cáb, rodák z Valašské Bystřice.

Miloš Zeman se poté zastavil u stánku s výrobky, které mají ocenění Chutná hezky jihočesky, ochutnal koláč i mošt ze Lhenic. Nejdelší čas strávil u stánku Potravinářské komory České republiky, kde téměř půlhodiny debatoval s řediteli firem. Odvezl si rovněž řadu darů.

"Pan prezident má rád naše Blaťácké zlato, takže stejně jako v předchozích letech dostal od pana generálního ředitele tři bochníky Blaťáckého zlata," řekla ČTK mluvčí firmy Madeta Marta Faktorová.

Agrosalon Země živitelka začal dnes. Počet vystavovatelů letos vzrostl o čtyřicítku zhruba na 550. Každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat na 100.000 lidí.