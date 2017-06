Cehnice (Strakonicko) - Domácí vzdělávání je pouze módní trend, řekl dnes prezident Miloš Zeman. Nepovažuje ho za správné. Podle něj rodiče nemohou mít dostatek vědomostí na to, aby dokázali dítě připravit jako učitelé ve škole. Zeman domácí vzdělávání přirovnal k domácím porodům, které jsou podle něj rovněž jen módním trendem. Prezident to dnes řekl v Cehnici na Strakonicku během své návštěvy Jihočeského kraje.

"Domácí vzdělávání je blbost," uvedl Zeman. Podle něj by rodiče při výuce dětí už v prvních ročnících museli mít dostatečný a hluboký přehled v řadě předmětů. "Pokud by měli takové znalosti, tak jsou geniální a měli by být vystavováni v muzeu. Ale většina normálních rodičů samozřejmě umí jen něco a neumí všechno. A tak je to dítě ochuzeno, protože mu rodiče dávají jenom ty vědomosti, které sami mají. Zatímco učitel je školen na to, aby předával vědomosti ve všech oborech," řekl Zeman.

Prezident loni vetoval novelu školského zákona, která mimo jiné umožňuje individuální domácí vzdělávání nově i pro děti na druhém stupni základní školy. Sněmovna loni v květnu prezidentské veto přehlasovala. Zatímco pro první stupeň domácího vzdělávání stačí vyučujícím středoškolské vzdělání, pro druhý stupeň musí mít vzdělání vysokoškolské.

Zeman domácí vzdělávání přirovnal k trendům typu inkluze, ženských kvót nebo domácích porodů. Podle něj jde o výstřelek, který přestane lidi bavit.

Česká legislativa upřednostňuje porody v nemocnici. Neumožňuje například proplacení práce porodních asistentek v bytě rodičky, asistentkám také hrozí pokuty, pokud budou pracovat bez potřebných povolení. O stížnosti dvou žen z Česka loni rozhodoval Evropský soud pro lidská práva, české zákony ale podle něj vycházejí z legitimní snahy chránit zdraví matky a dítěte po porodu. Stížnost tak soud zamítl. Podle zdravotníků se mimo nemocnice v Česku ročně narodí několik stovek dětí, celkem přitom třeba loni přišlo na svět víc než 112.000 dětí.

Zeman dnes pokračuje ve své návštěvě na jihu Čech. Kromě Cehnic, které se loni staly krajskou vesnicí roku, se zastavil rovněž v Hošticích u Volyně. Ve vesnici známé z filmové trilogie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno... je zaparkovaný i autobus Zemák. V něm Zeman jako předseda ČSSD absolvoval kampaň před parlamentními volbami v letech 1996 a 1998. "Často na to vzpomínám," řekl dnes prezident u autobusu, který je jednou z turistických atrakcí v obci.