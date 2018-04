Štrbské Pleso - Český prezident Miloš Zeman při dnešní návštěvě Vysokých Tater označil za poslední česko-slovenský problém neexistenci Českého domu v Bratislavě. Chce jej vyřešit do konce svého mandátu. "Neboj se, devět milionů českých korun (na stavbu) určitě najdeme a Český dům v Bratislavě určitě vznikne," reagoval na Zemanovu poznámku slovenský prezident Andrej Kiska.

Oba prezidenti na společné tiskové konferenci ocenili vztahy mezi oběma republikami. "Neznám dvě země tak blízké jako Česko a Slovensko," zdůraznil slovenský hostitel. "Jsem tady rád a cítím se tu jako doma," odvětil český host.

Kiska uvítal, že první Zemanova cesta po znovuzvolení vedla na Slovensko a do Tater. Poznamenal, že krás "nejmenších velehor světa" si užívají každým rokem desítky tisíc návštěvníků z Česka. Počátkem října se tu s českým prezidentem znovu setká ve společnosti maďarského a polského kolegy na schůzce hlav států visegrádské čtyřky. Kiska přivítal pozvání na oslavy 100. výročí Československa 28. října do Prahy, zatímco prezident Zeman bude 30. října na slovenských oslavách v Martinu. Mezitím by se podle Zemana měli oba prezidenta vypravit prezidentským vlakem na jízdu z Brna do Bratislavy.

Zeman připomněl, že je v Tatrách po 20 letech. Naposledy se tu s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou brodil závějemi sněhu a dohadoval řešení tehdy posledního konfliktu mezi oběma republkami, a to rozdělení československého zlata. "Dobrý kompromis je takový, že při něm jsou obě jednající strany bledé vzteky, a to se i stalo," zažertoval.

Zeman zahájil oficiální část návštěvy Slovenska schůzkou s Kiskou

Schůzkou se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou zahájil dnes dopoledne prezident Miloš Zeman ve Vysokých Tatrách oficiální část návštěvy Slovenska, která je jeho první zahraniční cestou ve druhém prezidentském období. Jednání prezidentů předcházel uvítací ceremoniál u jednoho z hotelů na Štrbském Plese v nejvyšším pohoří Slovenska, kam Zeman přicestoval ve středu.

Návštěvou Slovenska Zeman pokračuje v tradici, že první či poslední zahraniční cesta českého a slovenského prezidenta vede do druhého státu bývalé československé federace. Na stávající schůzce ve Vysokých Tatrách se, v případě Zemanova úspěchu v prezidentských volbách, prezidenti Česka a Slovenska domluvili již loni, když český státník na závěr svého prvního funkčního období přijel do Bratislavy.