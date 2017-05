Praha - Zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš má po nehodě v policejním sportovním vozidle zlomené dva obratle, ale nemá zasaženou míchu. Prezident Miloš Zeman to řekl dnes při debatě s obyvateli Kuřimi na Brněnsku. Podle Zemana je nepravdivá informace, že Kruliš policejní vozidlo řídil, jak uvedla některá média. I ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s odkazem na vyjádření policejního prezidenta Tomáše Tuhého informoval, že civilní osobu, tedy Kruliše, záchranáři vyprošťovali ze sedadla spolujezdce. Odpledne Zeman dodal, že Krulišovu projížďku v policejním autě vysvětluje jeho láskou ke sportovním vozům.

To, že řídil policista, tvrdí také zástupci policie a jihomoravské záchranky.

Nehodu řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). "Dle policejního prezidenta Tuhého byla civilní osoba vyprošťována ze sedadla spolujezdce. Pro mě je zásadní, aby cestující, policista i spolujezdec, byli zdraví. V tuto chvíli je potřeba nespekulovat a vyčkat na rozhodnutí GIBS," uvedl na twitteru ministr vnitra.

Zeman navštívil Kruliše v nemocnici v úterý po oficiálním denním programu své návštěvy Jihomoravského kraje. Od místních dnes padl v debatě dotaz, co říká na to, že prý Kruliš podle některých médií řídil, a v jakém stavu hradní protokolář je. Zeman označil informaci o Krulišově řízení za falešnou zprávu, takzvaný "fake", protože řídil policista. "Pan Kruliš má zlomené dva obratle, ale nemá zasaženou míchu," dodal prezident.

Policejní supersport BMW i8, který měla policie půjčený na testování, havaroval v pondělí večer. Vůz za čtyři miliony korun sjel do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Kruliš, který doprovázel prezidenta na cestě po jižní Moravě, seděl na místě spolujezdce. Oba skončili v nemocnici.

Mluvčí jihomoravské policie Štěpánka Komárová už dřív prohlásila, že po pondělním oficiálním programu prezidentské návštěvy nabídla policie ukázku své techniky. Jak ovšem upozornila mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová, policejním vozem mohou podle nařízení ministerstva vnitra jezdit jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Zeman dnes svou třídenní návštěvu Jihomoravského kraje ukončí.

Zeman Krulišovu projížďku vozem policie vysvětluje láskou k autům

Zeman si vysvětluje přítomnost Kruliše v policejním autě, které havarovalo, láskou ke sportovním vozům. Novinářům to dnes řekl při závěrečné tiskové konferenci po třídenní návštěvě jižní Moravy.

V policejním autě mohou jezdit podle nařízení ministerstva vnitra jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva vnitra nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním pracovních úkolů. "Dovedu pochopit u mladých lidí lásku k rychlým sportovním autům, i když já sám jako starý člověk už tuto lásku nesdílím. Byl bych tolerantní," odpověděl Zeman na otázku, proč Kruliš v autě jel. Doplnil, že se o nehodě dozvěděl až druhý den ráno. Původní informace policie hovořily o tom, že se nehoda stala při předváděcí jízdě prezidentovi, což ale Zeman popřel a následně to dementovala i policie.

Podle prezidenta byl ve vozidle i policista a stala se nešťastná náhoda. "Každý z nás někdy zemře. Vladimír Kruliš ale nezemře, i když mu hrozilo ochrnutí. Nakonec se ukázalo, že to není tak hrozné. U toho řidiče je to horší, protože mu praskla jakási výduť v hlavě. Je v umělém spánku, ale doufejme, že se z toho dostane," dodal Zeman, který Kruliše v úterý navštívil v nemocnici. Prezident vyvrátil i informaci o tom, že by Kruliš řídil. Odmítá to i policie a ministr vnitra Milan Chovanec.