Praha - Prezident Miloš Zeman jmenuje dosavadního náměstka Stanislava Štecha ministrem školství ve středu v 16:00. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci řekl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Nástupce ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD), která podala demisi v souvislosti s kauzou sportovních dotací, se bude Zeman na dnešní plánované schůzce především ptát, jak chce úřad vést v krátkém čase před podzimními sněmovními volbami. Končící ministryně školství Valachová podpořila myšlenku ustanovení samostatného ministra sportu, ovšem ne ministerstva. Není ani pro agenturu.

Zeman si Štecha pozval na Hrad na dnešní podvečer. "Nový ministr má před sebou velice krátké funkční období. Prezident se proto spíš bude ptát, jaké jsou představy pana profesora v resortu. Bude se zajímat především o představy, jak chce resort vést," uvedl dnes Ovčáček.

Živý videopřenos z vyjádření Štecha po jeho schůzce na Hradě:

Schůzku na Hradě absolvovala v pondělí také Valachová, které dával prezident čas na rozmyšlenou, zda od své demise neustoupí. Valachová však oznámila, že na ní trvá. Původně měla skončit k 31. květnu. Demisi se rozhodla podat kvůli případu zneužití dotací na sport, v němž je mezi podezřelými její náměstkyně Simona Kratochvílová.

Detektivové Kratochvílovou podezírají z toho, že se domlouvala na rozdělování dotací s tehdejším šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou. Svou rezignaci oznámila Valachová v době, kdy vládu kvůli podezřením z obcházení daní či ovlivňování médií odmítal opustit tehdejší ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) Zemana za průtahy v odvolání Valachové kritizoval. Označil je za neodůvodněné a nesprávné. Podle něj je třeba, aby nastoupil ministr, který bude mít jasný mandát, aby mohl jednat o rozpočtu, požadavcích vysokých škol na navýšení financí a řešit problémy týkající se rozdělení dotací ve sportu.

Valachová podpořila myšlenku samostatného ministra pro sport

Končící ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) podpořila myšlenku ustanovení samostatného ministra sportu. Skeptická je ale ke zřízení nového ministerstva nebo sportovní agentury. Valachová to řekla na dnešní tiskové konferenci, na níž bilancovala své působení ve vládě.

"Rozhodně si myslím, že sportovci si zaslouží svého vlastního ministra nebo ministryni sportu," uvedla Valachová, podle níž by šlo o práci na plný úvazek. Ministr sportu by podle ní mohl mít i radu na úrovni vlády. V případě možnosti zřídit i ministerstvo ale, jak uvedla, optimistická není, a to vzhledem k nutnosti přerozdělit pravomoci. "Agentury se u nás opravdu neosvědčily," dodala odcházející ministryně.

Valachová podala demisi kvůli podezřením ze zneužití dotací na sport. Policie vyšetřuje i její náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Valachová dnes zdůraznila, že ministerstvo musí s jistotou zajistit, aby peníze, které míří do sportovních svazů, organizací a klubů byly vyúřadovány správně a nevznášel se nad nimi žádný stín.

Sportovní kluby jsou podle Valachové financovány z programu, v němž je 800 milionů korun, a peníze odcházejí. Ohledně Českého olympijského výboru Valachová rozhodla o mimořádné dotaci na přípravu olympioniků, řešení je podle ní připraveno pro Českou obec sokolskou. V případě sportovních svazů ministerstvo ukončilo první kolo dotačního řízení, v němž ale podle Valachové nerozdělí celé 1,3 miliardy korun. Část ponechá pro druhé kolo, do něhož se budou moci svazy opět hlásit.